Μητσοτάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η επιτυχής επανέκδοση ομολόγου

Την πετυχημένη επανέκδοση 10ετούς ομολόγου χαιρέτισε με ανάρτησή του στο twitter o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση ομολόγου κάθε διάρκειας που είχε ποτέ στην ιστορία της. Η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Ενάντια σε μια παγκόσμια πανδημία, χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Δημοκρατία» έγραψε στα αγγλικά ο κ. Μητσοτάκης.

Greece today borrowed at the lowest yield ever in its history for any bond maturity. The re-opening of the 10-year bond raised €2.5 billion at a rate of about 1.2%.



Against a global pandemic, we salute the vote of confidence in the Hellenic Republic.