Ελληνική startup εξαγοράστηκε σε τιμή-ρεκόρ – Συγχαρητήρια από Μητσοτάκη

Οι ιδρυτές της start up Instashop Γιάννης Τσιώρης και Ιωάννα Αγγελιδάκη / Πηγή φωτογραφίας: Instagram

Έναντι του ποσού – ρεκόρ των 360 εκατ. δολαρίων εξαγοράστηκε η startup εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Instashop, από τον γερμανικό όμιλο Delivery Hero.

Πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να παραγγέλνουν από σουπερμάρκετ, αλλά και καταστήματα, και να παραλαμβάνουν τα ψώνια τους όποτε θελήσουν, ακόμη και μόλις μισή με μία ώρα μετά την παραγγελία.

Με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εταιρεία Instashop για την εξαγορά – ρεκόρ.

«Συγχαρητήρια στην InstaShop, για τη μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής ίδρυσης start-up επιχείρησης που έχει γίνει ως τώρα. Με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που έχουν έδρα την Ελλάδα και αρχική ελληνική επένδυση, καταδεικνύει πως το οικοσύστημα των start-up που έχουμε ανθεί και ενδυναμώνεται συνεχώς» επισήμανε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Congratulations to InstaShop on the largest Greek-founded startup company acquisition to date.



With R&D based in Greece and initial Greek investment, it highlights how our startup ecosystem is thriving and going from strength to strength.