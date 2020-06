Έξι επενδυτικά σχήματα περνούν στη B’ φάση του διαγωνισμού για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

Πρόκειται για τα σχήματα:

1. EP INVESTMENT ADVISORS

2. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II)

3. ITALGAS SpA

4. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.)

5. MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS)

6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd