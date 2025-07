Η ποίηση του Παναγιώτη Τζαννετάτου υπό το βλέμμα του καθηγητή Φωκά

Το ποιητικό έργο του Παναγιώτη Τζαννετάτου αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην σύγχρονη ελληνική ποίηση. Η θεματολογία, το ύφος, και οι φιλοσοφικές του επιπτώσεις κατατάσσουν αυτό το έργο στα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα του υπαρξισμού και του μεταμοντερνισμού.

Συγχρόνως, υπάρχει φανερή σχέση με την ελληνική ποιητική παράδοση, ιδιαίτερα με την ελληνική ποίηση της γενιάς του ’70.

Η ποίηση του Τζαννετάτου διαπνέεται από μία έντονη υπαρξιακή αγωνία με έμφαση σε θέματα που αφορούν στον χρόνο, την φθορά, την θνητότητα, και η αποξένωση του ανθρώπου στην σημερινή ρευστή πραγματικότητα. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα πού τίθενται από τον ποιητή καθιστούν την ποίησή του περισσότερο στοχαστική παρά συγκινησιακή.Γλωσσικά, η ποίηση χαρακτηρίζεται από λιτότητα, έντονη χρήση της μεταφοράς και νοηματική πυκνότητα.

Η λεκτική οικονομία ενισχύει την υπαρξιακή διάσταση του περιεχομένου και την αναζήτηση νοήματος. Η επιμονή στη χαμηλόφωνη, σχεδόν ψιθυριστή εκφορά του λόγου, είναι σε αντίθεση με τον υπερβολικό λυρισμό και την ρητορική έξαρση που συχνά χαρακτηρίζει την σύγχρονη ελληνική ποίηση.

Η ποίησή του Τζανννετάτου προτάσσει την ουσία και τον στοχασμό έναντι της εντύπωσης και της ρητορικής.Το ποιητικό έργο του Παναγιώτη Τζαννετάτου εστιάζεται στην πνευματικότητα, την εσωτερικότητα και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Η αξιοποίηση από τον ποιητή της σιωπηλής δύναμης της λέξεως αποτελεί κατά την γνώμη μου την πλέον κατάλληλη μορφή έκφρασης φιλοσοφικής αναζήτησης, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της ποίησής.

Το 2005 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος βράβευσε τον καθηγητή Αθανάσιο Φωκά/ φωτογραφία από eurokinissi.gr, φωτογράφος: Παναγόπουλος Γιάννης

Αθανάσιος Σ. Φωκάς

- Καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (University of Cambridge) – πρώην κάτοχος της έδρας Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP).

- Επίτιμος Καθηγητής σε αρκετά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Πατρών.

- Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών – από το 2014.

- Fellow of the Royal Society (FRS) – από το 2009, μια από τις υψηλότερες τιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο για επιστημονική συνεισφορά.

-Fellow of the Academy of Europe (Academia Europaea)

-Ιδρυτικό μέλος του European Research Council (ERC) Scientific Council

