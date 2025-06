Οι εργασίες του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου ολοκληρώθηκαν επιτυχώς

Με μεγάλη επιτυχία, αλλά και με μία σειρά νεώτερων πρωτοβουλιών για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, ολοκληρώθηκαν στη Βοστώνη οι εργασίες του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Maliotis Cultural Center of Holy Cross. Δεκάδες δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς, πανεπιστημιακοί ερευνητές από Πανεπιστήμια από όλη την υφήλιο και κορυφαίοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι, έδωσαν το «παρών» στις εργασίες του προγράμματος που φέτος έφερε τον ειδικότερο τίτλο: «Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό». Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν, εστίασε στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και την προσφορά τους στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο ομογενειακό φόρουμ των ΜΜΕ.

Από όλους τους συμμετέχοντες, ιδιοκτήτες, διευθυντές και εκπρόσωπους εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ενημερωτικών ιστοσελίδων από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ωκεανία, εκφράστηκε η ανάγκη να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας.

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, που αποτελούνταν από τους κ.κ. Νίνα Γ. Κασιμάτη, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και Στυλιανό Πέτσα, πρ. υπουργό.

Συγκεκριμένα κατατέθηκε η πρόταση να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών των ΜΜΕ/δημοσιογράφων της διασποράς στη χρήση της ελληνικής γλώσσας και του δημοσιογραφικού λόγου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας της ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας και τη συνέχισή της. Πρόταση η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή δεδομένου ότι η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Μάιρα Μυρογιάννη, ανακοίνωσε την υποστήριξή της, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι το πρόγραμμα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του ΥΠΕΞ 2024-2027.

Επιπλέον, συζητήθηκαν μία σειρά προτάσεις για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης και την υποστήριξη της συνέχισης και επέκτασης της λειτουργίας τους.

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φιλοξένησε επίσης έκθεση σκίτσων 3 διακεκριμένων Ελλήνων σκιτσογράφων, των Ηλία Μακρή, Ανδρέα Πετρουλάκη, Στάθη Σταυρόπουλου, ενώ παρουσιάστηκε και ο τόμος των πρακτικών της περυσινής διοργάνωσης για τη διάδοση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς στην ομογένεια, με τίτλο «Η διάδοση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς. Τα πρακτικά της Βοστώνης». Η συλλογική αυτή έκδοση παρουσιάστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης, με τη συνεργασία της Πτέρυγας Μπεχράκη που περιλαμβάνει καθηλωτικές παραστάσεις αρχαίου Ελληνικού ναού.

Το 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross της Βοστώνης και με τη συμμετοχή του Τμήματος Ελληνικής Παιδείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Greek Applied Linguistics Association, του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, της Study in Greece, του Center for Hellenic Studies του University of Chicago, της Fondazione Vexillum και της Hellenic Association of Political Scientists. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Υπό την αιγίδα της Βουλής και της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Συμμετείχε με ομιλία της η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Μάιρα Μυρογιάννη, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση. Στις εργασίες συμμετείχαν με ομιλίες τους ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Ιωσήφ Πλακιωτάκης και αντιπροσωπεία βουλευτών της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, που αποτελούνταν από τους κ.κ. Νίνα Γ. Κασιμάτη, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και Στυλιανό Πέτσα, πρ. υπουργό.

Τις εργασίες του προγράμματος τίμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος, οποίος προσέφερε ομιλία και έδωσε τα πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες. Εντυπωσιακές ήταν οι συμμετοχές πανεπιστημιακών, ερευνητών και διδακτορικών φοιτητών από δεκάδες Πανεπιστήμια του κόσμου.

To πρόγραμμα περιλάμβανε στρογγυλά τραπέζια με δημοσιογράφους ομογενειακών μέσων (ανά ήπειρο), αλλά και από πολλά ελληνικά ΜΜΕ, κεντρικές ομιλίες, εργαστήρια, ειδική συνεδρία με νέους ερευνητές, καθώς και στρογγυλό τραπέζι για την ελληνική αριστεία και τα ιατρικά επιτεύγματα. Σημαντικό είναι και το πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλάμβανε έκθεση γελοιογραφίας, τη συμμετοχή της Ελληνικής Χορωδίας Βρυξελλών, επίσκεψη στην εμβληματική πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δεξίωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βοστώνη και ξενάγηση στο Μουσείο Καλών Τεχνών και στην Πτέρυγα Μπεχράκη, προσφορά του κ. Ντρέικ Μπεχράκη, όπου και παρουσιάστηκε ο τόμος των πρακτικών του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, παρουσία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου και της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτριας κ. Άννας Μπατιστάτου.

Την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος είχαν η ιδρύτρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross κ. Χρυσούλα Κουρκουντή.

