Ένας Έλληνας στους 40 καλύτερους καθηγητές ΜΒΑ κάτω των 40 στον κόσμο!

Ένας Έλληνας βρίσκεται στη λίστα με τους 40 καλύτερους καθηγητές ΜΒΑ κάτω των 40 ετών στον κόσμο.

Ο λόγος για τον 39χρονο Εμμανουήλ Αυγερινό, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας στο IE Business School του IE University στη Μαδρίτη.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στο πώς η δυναμική της ομάδας, των εργασιών και του εργατικού δυναμικού επηρεάζει την απόδοση στις λειτουργίες επαγγελματικών υπηρεσιών και τη λήψη οργανωτικών αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και έχει δημοσιευτεί σε περιοδικά, όπως Manufacturing and Service Operations Management, Production and Operations Management, Journal of Operations Management, Human Relations και Journal of Management.

Η δουλειά του έχει επίσης παρουσιαστεί σε πολλά περιοδικά επαγγελματιών όπως το Forbes.

Η εργασία του «Ομαδική εξοικείωση και παραγωγικότητα στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις: The Effect of Dispersion, Bottlenecks and Task Complexity» στο Manufacturing and Service Operations Management αποτέλεσε άρθρο στο τεύχος του χειμώνα του 2017.

Η εργασία του «The Effect of Subcontracted Labor Mix on Financial Performance: Evidence from High-Tech Project Teams» στο Manufacturing and Service Operations Management κέρδισε το βραβείο καλύτερης φοιτητικής εργασίας του Operations and Supply Chain Management Division στο Academy of Management Annual Meeting 2020.

Ακόμα, έχει λάβει 6 βραβεία διδακτικής αριστείας στο IE Business School και έχει διδάξει με επιτυχία σε άλλες σχολές, όπως το UCL, το LSE, το LBS και το Trinity College του Δουβλίνου.

Είναι ο κύριος ερευνητής δύο ερευνητικών υποτροφιών από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας, ενώ έχει λάβει την υποτροφίας MRes/PhD in Analytics and Operations για πέντε χρόνια στο University College London, την υποτροφία του Ιδρύματος Education and European Culture Foundation, την υποτροφία του Ιδρύματος Γεροντέλη και το Βραβείο Eurobank Great Moment for Education.

Είναι ο συνιδρυτής της εταιρείας RevApp Dynamics και σήμερα υπηρετεί ως COO της εταιρίας, έχοντας αναπτύξει το προϊόν, που είναι ένας αλγόριθμος τιμολόγησης δωματίων ξενοδοχείου.

Τέλος, είναι εκλεγμένος αντιπρόεδρος (και δημοτικός σύμβουλος) στην 7η Περιφέρεια Αθηνών και υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνας Αθήνα 9.84, ως πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας Ελληνορώσων.

