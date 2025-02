Πέθανε ο Βαΐτσης Αποστολάτος σε ηλικία 75 ετών

Πέθανε στην ηλικία των 75 ετών ο Βαΐτσης Αποστολάτος, ιατρός χειρουργός και δημοσιογράφος που ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική.

Την τραγική είδηση της απώλειάς του έκανε γνωστή ο κουμπάρος του, Κωστής Αϊβαλιώτης με ανάρτηση στο X.

«Αγαπημένος φίλος μου και κουμπάρος μου ο Βαΐτσης Αποστολάτος έφυγε χτες. Αφησε αποτύπωμα ήθους και ευγένειας ως βουλευτής και ως Αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο πόνος όσων τον αγαπούσαμε και συνδεόμασταν στενά μαζί του είναι απερίγραπτος», έγραψε συγκεκριμένα.

Αγαπημένος φίλος μου και κουμπάρος μου ο Βαϊτσης Αποστολάτος έφυγε χτες. Αφησε αποτύπωμα ήθους και ευγένειας ως βουλευτής και ως Αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο πόνος όσων τον αγαπούσαμε και συνδεόμασταν στενά μαζί του είναι απερίγραπτος pic.twitter.com/B5csR9Hqwa — Kostis Aivaliotis (@K_Aivaliotis) February 4, 2025

Ποιος ήταν ο Βαΐτσης Αποστολάτος

Ο Βαΐτσης Αποστολάτος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950 και ήταν ιατρός χειρουργός και δημοσιογράφος.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Universita degli Studi di PISA et di PARMA, Facolta di Medicina et Chirurgia, Andrologia Clinica et Sociale. Φοίτησε και στα Αθήναιον Πανεπιστήμιο και στα Toledo-Esp, Paris-FR, Heidelberg-D, Cumbria, Ulverston, N.W England-(UK).

Διετέλεσε πρώτος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΛΑ.Ο.Σ και υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου-Γραμματείας του Κόμματος.

Πολιτεύτηκε με τη Ν.Δ στον Πειραιά από το 1996-2006.

Εξελέγη Βουλευτής Α΄Πειραιώς και Νήσων του ΛΑ.Ο.Σ στις εκλογές του 2007 και του 2009 και εξελέγη Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στο αξίωμα του Ζ' και Στ΄ Αντιπροέδρου.

