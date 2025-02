Σεισμοί Σαντορίνη: Νέος σεισμός 4,6 Ρίχτερ - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Δεν έχουν σταματήσει εδώ και ένα 48ωρο οι σεισμοί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού με τις δονήσεις να είναι συνεχείς και ανά λίγα λεπτά. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, ενώ τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για το νησί της Θήρας, επεκτάθηκαν και σε Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη Σαντορίνη αναμένονται τις επόμενες ώρες ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας.

Παράλληλα έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα υπό τον πρωθυπουργό λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στη Σαντορίνη.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη Σαντορίνη και τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.

Για περίπου τρεις ώρες σήμερα το πρωί καταγράφηκαν περισσότεροι από 30 σεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ και έτσι στο νησί έφτασαν προληπτικά και για παν ενδεχόμενο δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ.

Πριν από λίγο και συγκεκριμένα στις 14:55 σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που σημειώθηκε μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.7 occurred 26 km NE of #Firá (#Greece) 4 min ago (local time 14:55:44).

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/s8wXVsZVQT

🖥https://t.co/22ZX2PLRWU pic.twitter.com/fpkUyOCo1H