Τα καλύτερα ξένα Online καζίνο

Πολλοί παίκτες επιθυμούν να διευρύνουν τον κατάλογο με τα καζίνο που μπορεί να επιλέξουν για μερικές ώρες διασκέδασης. Πέρα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά καζίνο που είναι διαθέσιμα σε όλους, υπάρχουν και μερικές πολύ ξεχωριστές επιλογές σε ξένες εταιρείες.

Η ομάδα μας έχει μελετήσει και έχει ανακαλύψει τα καλύτερα ξένα online casino που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εξερευνώντας διάφορους τομείς που μπορούν να επηρεάσουν τη βαθμολογία ενός καζίνο, από τα μπόνους μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών, έχουμε δημιουργήσει μια λίστα με τις κορυφαίες επιλογές.

Ας δούμε αναλυτικότερα ποια είναι τα online casino εξωτερικού που κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή των ειδικών μας αλλά και όλα τα στοιχεία που τα κάνουν τόσο μοναδικά.

Λίστα με τα Καλύτερα Ξένα Online Casino στην Ελλάδα

Καζίνο Μπόνους Καλωσορίσματος Ελάχιστη Κατάθεση Απαιτήσεις Στοιχηματισμού Βαθμολογία Playzilla 100% μέχρι 500€ + 200 Δωρεάν Περιστροφές + Bonus Crab 10€ για το Bonus Crab/ 20€ για να λάβετε το full Βonus 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 10/10 Betriot 100% μέχρι 500€ + 200 Δωρεάν Περιστροφές 10€/ 20€ για να λάβετε το Βonus 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 9.7/10 myEmpire Έως και 800€ + 300 Δωρεάν Περιστροφές σε 4 Μπόνους 10€/ 20€ για να λάβετε το Βonus 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 9.5/10 5gringos 100% μέχρι 500€ + 200 Δωρεάν Περιστροφές + Bonus Crab 10€ για το Bonus Crab/ 20€ για να λάβετε το Βonus 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 9.3/10 Wazamba 100% μέχρι 500€ + 200 Δωρεάν Περιστροφές + Bonus Crab 10€ για το Bonus Crab/ 20€ για να λάβετε το Βonus 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 9.1/10 SG casino 100% μέχρι 500€ + 200 Δωρεάν Περιστροφές + Bonus Crab 10€/ 20€ για να λάβετε το Βonus 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 8.9/10 22bet 100% μέχρι 122€ 1€ 50x στο ποσό κατάθεσης 8.8/10 Crown Play 250% μέχρι 3000€ + 350 Δωρεάν Περιστροφές + Bonus Crab 20€ 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 8.7/10 Kingmaker 100% μέχρι 500€ + 25 Δωρεάν Περιστροφές 10€/ 20€ για να λάβετε το Βonus 35x στο ποσό κατάθεσης, 40x στα κέρδη των ΔΠ 8.5/10 Winshark 240% μέχρι 2500€ + 300 Δωρεάν Περιστροφές (σε 3 καταθέσεις) 20€ για να λάβετε το Βonus/ 50€ για να λάβετε τις ΔΠ 45x στο ποσό κατάθεσης και στα κέρδη των ΔΠ 8.3/10

Πώς να Επιλέξετε το Καλύτερο Ξένο Online Casino στην Ελλάδα;

Όπως συμβαίνει και με τα ελληνικά καζίνο online, έτσι και με τα ξένα, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν την τελική σας επιλογή ευκολότερη. Πολλά στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τη φήμη ενός casino εξωτερικού και, κατά συνέπεια, τη γνώμη των παικτών. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ελέγξετε πριν επιλέξετε ένα ξένο καζίνο είναι:

Ασφάλεια και Αδειοδότηση

Ένα από τα βασικά στοιχεία που όλοι πρέπει να εξετάζουν πριν την εγγραφή σε ένα διαδικτυακό καζίνο είναι η αδειοδότηση. Η ασφάλεια τόσο των προσωπικών όσο και των οικονομικών δεδομένων σας είναι ύψιστης σημασίας και μόνο η απαραίτητη άδεια μπορεί να εγγυηθεί πως δε θα διαρρεύσουν οι πληροφορίες σας.

Επομένως, όταν εισέλθετε στην κεντρική σελίδας ενός από τα καλύτερα online casino, αναζητήστε τον τομέα της αδειοδότησης και ασφάλειας και εξερευνήστε τα διαπιστευτήρια του καζίνο. Βεβαιωθείτε πως ακολουθούνται όλοι οι κανόνες και έπειτα προχωρήστε στη δημιουργία λογαριασμού.

Διαθέσιμα Μπόνους

Παρά το γεγονός πως η ασφάλεια είναι το νούμερο 1 κριτήριο επιλογής, τα διαθέσιμα μπόνους αποτελούν σημαντικό κομμάτι ενός καζίνο. Τα ξένα καζίνο έχουν κερδίσει τις καρδιές τόσο των νέων όσο και των παλιών παικτών χάρη στις γενναιόδωρες προσφορές τους.

Από το μπόνους καλωσορίσματος μέχρι τα προγράμματα επιβράβευσης, οι ξένες εταιρείες καζίνο διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προσφορών που ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς παίκτες. Βρείτε το μπόνους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και απολαύστε τις απολαβές σας.

Παιχνίδια και Πάροχοι

Η συλλογή παιχνιδιών που προσφέρουν τα καζίνο μπορεί να επηρεάσει την επιλογή σας. Τα καλύτερα online casinos στην Ελλάδα διαθέτουν μεγάλη ποικιλία παρόχων έτσι ώστε να σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσετε πολλά διαφορετικά παιχνίδια.

Από κουλοχέρηδες μέχρι επιτραπέζια παιχνίδια, όπως ρουλέτα, πόκερ και μπακαρά, οι πιο δημοφιλείς εταιρείες προσφέρουν χιλιάδες παραδοσιακούς αλλά και καινούργιους τίτλους. Πριν επιλέξετε ένα καζίνο, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στην γκάμα παιχνιδιών του και βρείτε τις αγαπημένες σας επιλογές.

Μέθοδοι Πληρωμής

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι τρόποι πληρωμές έρχονται στην επιφάνεια. Από τις κλασικές μεθόδους όπως οι τραπεζικές μεταφορές και οι χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες μέχρι πιο μοντέρνες επιλογές, όπως τα κρυπτονομίσματα και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον τρόπο συναλλαγής που σας ικανοποιεί.

Τα περισσότερα ξένα καζίνο στην Ελλάδα προσφέρουν μια εξαιρετική συλλογή τρόπων πληρωμής που σε συνδυασμό με τα διευρυμένα όρια κατάθεσης και ανάληψης αποτελούν ένα ασυναγώνιστο πακέτο. Ταυτόχρονα, τα καζίνο αυτά μειώνουν αισθητά τον χρόνο συναλλαγής επιτρέποντας σας να απολαύσετε το παιχνίδι ή τα κέρδη σας άμεσα.

Κινητές Συσκευές και Εφαρμογή

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, είναι αναμενόμενο πως οι παίκτες θα θέλουν να απολαμβάνουν το παιχνίδι από οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκονται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Είτε μέσω του περιηγητή είτε μέσω μιας αποκλειστικής εφαρμογής.

Στην αγορά, τα καζίνο που διαθέτουν μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή είναι ελάχιστα. Ωστόσο, όλες οι εταιρείες έχουν δομήσει την ιστοσελίδα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται ακόμα και σε μικρότερες συσκευές, όπως ένα κινητό τηλέφωνο.

Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα να “πάρετε” το καζίνο μαζί σας σε κάθε περίσταση χωρίς εμπόδιο. Απολαύστε τα παιχνίδια του καζίνο αλλά και τα αθλητικά στοιχήματα από οποιαδήποτε συσκευή και εξασφαλίστε μεγάλο κέρδος.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο ενός καζίνο είναι η εξυπηρέτηση πελατών. Ως παίκτης, όταν αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα είναι απαραίτητη η άμεση επίλυση του προβλήματος.

Έτσι, η υποστήριξη πελατών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 24/7 και προσβάσιμη με διάφορους τρόπους, όπως email, ζωντανή συνομιλία ή τηλεφωνική επικοινωνία. Όποιο καζίνο προσφέρει αυτές τις επιλογές θεωρείται μια εξαιρετική περίπτωση.

Playzilla: Το Καλύτερο Ξένο Online Casino στην Ελλάδα (10/10)

Το Playzilla καζίνο είναι μια από τις εταιρείες που ξεχωρίζουν χάρη στο εντυπωσιακό τους περιβάλλον. Φυσικά, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν το συγκεκριμένο καζίνο μια εξαιρετική επιλογή, όπως το ότι διαθέτει μία αξιόπιστη αδειοδότηση από την Curacao.

Από την πλούσια συλλογή παιχνιδιών μέχρι την άμεση εξυπηρέτηση πελατών που λειτουργεί 24/7 και είναι διαθέσιμη τόσο μέσω email όσο και μέσω live chat, το Playzilla προσφέρει μια αξεπέραστη εμπειρία παιχνιδιού.

Δυστυχώς, το Playzilla δεν διαθέτει μία εφαρμογή για κινητές συσκευές, αλλά η πλατφόρμα του έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει όλες τις κινητές συσκευές μέσω φυλλομετρητή.

Playzilla Μπόνους

Τα περισσότερα ξένα online casino προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία προσφορών έτσι ώστε να προσελκύσουν νέους παίκτες και να κρατήσουν τους παλιούς. Το πιο εντυπωσιακό μπόνους που διαθέτει το Playzilla casino είναι η προσφορά εγγραφής.

Αν είστε λάτρης των παιχνιδιών καζίνο, θα λάβετε 100% μέχρι 500€ + 200 δωρεάν περιστροφές + Bonus Crab. Από την άλλη, αν προτιμάτε τα αθλητικά στοιχήματα, το καζίνο σας προσφέρει 100% μέχρι 100€. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού που πρέπει να εκπληρωθούν είναι 35x στο ποσό κατάθεσης αλλά και 40x στα κέρδη των δωρεάν περιστροφών.

Επίσης, ανακαλύψτε τα εβδομαδιαία μπόνους με δωρεάν περιστροφές που προσφέρουν από 50 έως 100 περιστροφές αλλά και τα cashback μπόνους που έρχονται με επιστροφές από 8% έως και 25% ανάλογα την κατηγορία παιχνιδιού που επιλέγετε.

Ποικιλία Παιχνιδιών

Στη συγκεκριμένη εταιρεία η γκάμα παιχνιδιών είναι ατελείωτη καθώς διαθέτει πάνω από 3000 παιχνίδια, όπως το Gates of Olympus, το Book of Dead, το Sugar Rush και το RIP City.

Με τους πιο δημοφιλείς παρόχους παιχνιδιών στη διάθεση σας, όπως η Pragmatic Play, η Play’n GO και η Hacksaw Gaming, σίγουρα θα βρείτε το παιχνίδι που επιθυμείτε.

Εξερευνήστε τους ξεχωριστούς κουλοχέρηδες, τα μοναδικά τραπέζια πόκερ και μπακαρά αλλά και τις εντυπωσιακές ρουλέτες και απολαύστε μερικούς αξέχαστους γύρους. Φυσικά, το καζίνο σας προσφέρει την επιλογή του live παιχνιδιού με επαγγελματίες dealers.

Τρόποι Πληρωμής

Ως ένα καζίνο που δίνει αξία στις ανάγκες των παικτών του, το Playzilla προσφέρει διάφορους τρόπους πληρωμής.

Από χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες όπως η Visa και η Mastercard και τραπεζικές μεταφορές μέχρι ηλεκτρονικά πορτοφόλια όπως το MiFinity και το Skrill και κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, το Litecoin, το Ethereum, το Tether, το Ripple, το DAI, και το USD Coin, οι επιλογές σας είναι αμέτρητες.

Τα όρια των συναλλαγών ποικίλουν ανάλογα τη μέθοδο που θα επιλέξετε. Το ίδιο συμβαίνει και με το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της πληρωμής.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα



Betriot: Εξαιρετική Γκάμα Παιχνιδιών (9.7/10)

Αν αναζητάτε ένα καζίνο με μια εντυπωσιακή γκάμα παιχνιδιών και αξιόπιστη άδεια παροχής παιχνιδιών από την γνωστή αρχή αδειοδότησης της Curacao, το Betriot είναι η ιδανική επιλογή για εσάς.

Οι δεκάδες προσφορές, η φιλική 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών που έρχεται τόσο με email όσο και με live chat αλλά και οι ποικίλοι τρόποι πληρωμής είναι μερικά από αυτά. Επιπλέον, το συγκεκριμένο καζίνο μπορεί να μην διαθέτει μία εφαρμογή για κινητές συσκευές αλλά η πλατφόρμα της υποστηρίζει όλες τις συσκευές μέσα από τον φυλλομετρητή.

Betriot Προσφορές

Όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα ξένα καζίνο στην Ελλάδα, το Betriot προσφέρει μερικές πολύ γενναιόδωρες επιλογές όσον αφορά τα μπόνους. Πιο συγκεκριμένα, με την πρώτη σας κατάθεση θα λάβετε είτε 100% μέχρι 500€ + 200 δωρεάν περιστροφές για τα παιχνίδια καζίνο είτε μπόνους 100% μέχρι 100€ για αθλητικά στοιχήματα. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού είναι 35x στο ποσό κατάθεσης και 40x στα κέρδη των ΔΠ.

Εβδομαδιαίες προσφορές όπως τα cashback μπόνους που έρχονται με 25% και 15% επιστροφή ανάλογα την κατηγορία παιχνιδιού και όπως το μπόνους που προσφέρει 50 δωρεάν περιστροφές, μαζί με τα ξεχωριστά τουρνουά αλλά και το VIP club είναι μερικά από τα προνόμια που μπορείτε να απολαύσετε αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο Betriot καζίνο.

Γκάμα Παιχνιδιών

Τα παιχνίδια καζίνο που μπορείτε να βρείτε στο Betriot είναι ποικίλα. Από κουλοχέρηδες μέχρι επιλογές live παιχνιδιού, η γκάμα που ανοίγεται μπροστά σας περιέχει περισσότερα από 5000 παιχνίδια και 84 παρόχους παιχνιδιών και έτσι θα ικανοποιήσει σίγουρα τις απαιτήσεις σας.

Οι πιο δημοφιλείς τίτλοι παιχνιδιών, όπως το Gates of Olympus και το Book of Dead, αλλά και οι κορυφαίοι πάροχοι, όπως οι NetEnt, η Pragmatic Play και η Play’n Go, βρίσκονται στη διάθεση σας για να σας προσφέρουν ασυναγώνιστη διασκέδαση.

Τρόποι Πληρωμής

Το Betriot καζίνο διαθέτει τους πιο δημοφιλείς τρόπους πληρωμής με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των παικτών. Είτε αναφερόμαστε στις χρεωστικές κάρτες, όπως η Visa και η Mastercard, είτε στα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, το Litecoin και το Ethereum, μπορείτε να πραγματοποιήσετε καταθέσεις και αναλήψεις με όποια μέθοδο σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Όσον αφορά τα όρια αλλά και το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα τη μέθοδο που θα επιλέξετε.

Θετικά και Αρνητικά

myEmpire: Ξένο Καζίνο με Μοναδικές Προσφορές Καλωσορίσματος (9.5/10)

Το myEmpire είναι ένα από τα καλύτερα online casino που μπορεί να βρει κάποιος στην αγορά. Η εύκολη πλοήγηση στον ιστότοπο σε συνδυασμό με τις μοναδικές επιλογές παιχνιδιού και τη γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών που λειτουργεί 24/7 και είναι διαθέσιμη μέσω live chat και email, κάνουν το καζίνο αυτό να ξεχωρίζει.

Πέρα από τα χαρακτηριστικά αυτά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν να σας εντυπωσιάσουν όπως η αδειοδότηση από την Curacao. Φυσικά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα όπως το ότι δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή για κινητές συσκευές διαθέσιμη.

myEmpire Μπόνους

Όλες οι προσφορές του myEmpire καζίνο είναι το λιγότερο εντυπωσιακές. Ωστόσο, αυτή που ξεχωρίζει είναι η προσφορά καλωσορίσματος. Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας θα λάβετε έως και 800€ + 300 δωρεάν περιστροφές σε 4 μπόνους.

Πιο συγκεκριμένα, στις πρώτες 4 καταθέσεις που θα πραγματοποιήσετε θα λάβετε και ορισμένες προσφορές. Ανάλογα το ύψος της συναλλαγής, οι απολαβές σας θα διαφοροποιηθούν. Σε όλες τις περιπτώσεις, για να μπορέσετε να κάνετε ανάληψη χρημάτων θα πρέπει να στοιχηματίσετε 35 φορές το ποσό κατάθεσης και 40 τα κέρδη των ΔΠ.

Ταυτόχρονα, το καζίνο σας προσφέρει εβδομαδιαία cashback μπόνους με 15% επιστροφή έως και 3000€ αλλά και live επιστροφές χρημάτων με 25% μέχρι 200€. Φυσικά, υπάρχουν και προσφορές με δωρεάν περιστροφές όπως το εβδομαδιαίο Reload που προσφέρει 50 ΔΠ.

Ποικιλία Παιχνιδιών

Η συλλογή παιχνιδιών που θα βρείτε στο myEmpire καζίνο περιλαμβάνει μοναδικές επιλογές και έρχεται με περισσότερα από 7000. Οι δημοφιλέστεροι πάροχοι όπως η Pragmatic Play, η Playtech, η Nolimity City και η Relax Gaming είναι παρόντες μαζί με ακόμα 66 παρόχους και εξασφαλίζουν πως θα υπάρχουν τα κατάλληλα παιχνίδια για όλους τους παίκτες.

Από τους παραδοσιακούς κουλοχέρηδες μέχρι τα επιτραπέζια παιχνίδια και τις live επιλογές, η γκάμα του myEmpire είναι τεράστια. Εξερευνήστε τους διαθέσιμους τίτλους όπως το Book of Dead, το Sugar Rush και το Xmas Drop και επιλέξτε τα παιχνίδια που σας τραβούν την προσοχή.

Μέθοδοι Πληρωμής

Οι διαθέσιμες μέθοδοι μπορεί να είναι περιορισμένες αλλά σας επιτρέπουν να βρείτε την ιδανική για εσάς καθώς περιλαμβάνουν τις βασικές όπως Mastercard και Visa αλλά και κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, το Litecoin, το Tether και το Dogecoin. Για να είστε βέβαιοι για τα ισχύοντα όρια, ρίξτε μια ματιά στη λίστα με τους τρόπους πληρωμής πριν πραγματοποιήσετε μια κατάθεση ή μια ανάληψη.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

5gringos: Καλύτερες Επιλογές Προσφορών (9.3/10)

Το 5gringos είναι ένα καζίνο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πέρα από το μοναδικό περιβάλλον χρήστη, το 5gringos καζίνο ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές προσφορές, την αδειοδότηση από τις Κομόρες, τη μεγάλη συλλογή παιχνιδιών και την άμεσα διαθέσιμη εξυπηρέτηση πελατών που δουλεύει 24/7 και έρχεται μέσω email και live chat.

Φυσικά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα όπως το ότι το συγκεκριμένο καζίνο δεν διαθέτει κάποια εφαρμογή για κινητές συσκευές.

5gringos Προσφορές

Το 5gringos προσφέρει μερικά πολύ γενναιόδωρα πακέτα προσφορών. Αρχικά, με το μπόνους καλωσορίσματος θα λάβετε 100% μέχρι 500€ + 200 δωρεάν περιστροφές + Bonus Crab.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες προσφορές που μπορείτε να απολαύσετε. Μερικές από αυτές είναι το cashback μπόνους με 15% έως και 3000 ευρώ, οι δωρεάν περιστροφές που έρχονται με 50 ή 100 δωρεάν περιστροφές, τα διάφορα τουρνουά αλλά και το VIP πρόγραμμα.

Στις περισσότερες προσφορές που θα βρείτε στο 5gringos καζίνο έρχονται με απαιτήσεις στοιχηματισμού που είναι 35x στο ποσό κατάθεσης και 40x στα κέρδη των ΔΠ.

Γκάμα Παιχνιδιών

Η συλλογή παιχνιδιών είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που εξερευνούν οι παίκτες σε ένα ξένο καζίνο και το 5gringos περιλαμβάνει περισσότερα από 5000 παιχνίδια. Παρά το γεγονός πως οι κουλοχέρηδες, όπως το Sugar Rush 1000, το Rise of Olympus 100 και το Tome of Insanity, βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα πιο αγαπητά παιχνίδια των παικτών, υπάρχουν και άλλες επιλογές που πρέπει να δοκιμάσετε.

Στο 5gringos καζίνο θα βρείτε επιτραπέζια παιχνίδια, όπως ρουλέτα, πόκερ και μπακαρά, επιλογές με live dealers αλλά και παιχνίδια τζάκποτ. Οι κορυφαίοι πάροχοι, όπως η Pragmatic Play, η NetEnt και η Playtech και 73 ακόμα, θα σας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, επιτρέποντας σας να διασκεδάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τρόποι Πληρωμής

Από χρεωστικές κάρτες όπως Visa και Mastercard και ηλεκτρονικά πορτοφόλια όπως το MiFinity μέχρι κρυπτονομίσματα όπως το Tether, το Litecoin, το Bitcoin, το Ethereum, το Ripple, το USD Coin και το DAI, όλοι οι τρόποι πληρωμής διαθέτουν εξαιρετικά όρια και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ελάχιστο χρόνο.

Θετικά και Αρνητικά

Wazamba: Ξένο Online Casino με Γρήγορες Αναλήψεις (9.1/10)

Τα έντονα χρώματα σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, τις δεκάδες μεθόδους πληρωμής και την αξιόπιστη αδειοδότηση από την Curacao και τις Κομόρες κάνουν τη διαφορά στον κόσμο των διαδικτυακών καζίνο.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν να σας προσφέρουν μια ιδιαίτερη εμπειρία παιχνιδιού όπως το ότι στο συγκεκριμένο καζίνο θα βρείτε μία εξυπηρέτηση πελατών που λειτουργεί 24/7 και το ότι η πλατφόρμα του υποστηρίζει κινητές συσκευές μέσω φυλλομετρητή.

Wazamba Μπόνους

Το μπόνους εγγραφής για το καζίνο προσφέρει 100% μέχρι 500€ + 200 δωρεάν περιστροφές + Bonus Crab ενώ η προσφορά για τα αθλήματα είναι 100% έως 100€. Όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις στοιχηματισμού για τα παιχνίδια καζίνο είναι 35x στο ποσό κατάθεσης και 40x στα κέρδη των ΔΠ.

Επίσης, το μπόνους επαναφόρτισης που διατίθεται κάθε Σαββατοκύριακο σας προσφέρει 700€ + 50 δωρεάν περιστροφές. Από την άλλη, η εβδομαδιαία cashback προσφορά σας δίνει 15% έως 3000€ ενώ το live cashback bonus 25% έως 200€.

Συλλογή Παιχνιδιών

Τα καλύτερα καζίνο online προσφέρουν μια εξαιρετική γκάμα παιχνιδιών. Το Wazamba δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση αφού προσφέρει περισσότερα από 5000. Από ζωντανές επιλογές και παιχνίδια τζάκποτ μέχρι κλασικούς κουλοχέρηδες και τραπέζια πόκερ, ο καθένας θα βρει αυτό που αναζητά.

Το συγκεκριμένο καζίνο έρχεται με 77 παρόχους παιχνιδιών και όλοι οι δημοφιλείς πάροχοι όπως η Play’n Go, η Hacksaw Gaming, η Relax Gaming και Push Gaming είναι παρόντες προσφέροντας σας όλους τους αγαπημένους τίτλους παιχνιδιών αλλά και καινούργιες επιλογές όπως το Sugar Rush, το Book of Dead, το Gates of Olympus, το Rip City και άλλα.

Μέθοδοι Συναλλαγής

Ο αριθμός των μεθόδων πληρωμής που προσφέρει το Wazamba είναι άκρως ικανοποιητικός. Από τις κλασικές μεθόδους, όπως οι χρεωστικές κάρτες, με κλασικά παραδείγματα όπως η VISA και η Mastercard, μέχρι πιο σύγχρονες επιλογές, όπως τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin και το Ethereum, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή με όποιον τρόπο επιθυμείτε.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα





SG casino: Το Καλύτερο Online Casino με Παιχνίδια Live Dealer (8.9/10)

Από το 2023, το SG casino έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση πολλών παικτών. Από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η συλλογή με τα live παιχνίδια, η αδειοδότηση από την Curacao και τις Κομόρες αλλά και η 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών που έρχεται με live chat και email.

Όλα τα χαρακτηριστικά που θα εντοπίσετε στο καζίνο αυτό όπως η υποστήριξη της πλατφόρμας σε κινητές συσκευές παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή, έχουν δημιουργηθεί με προσοχή ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας. Πιο συγκεκριμένα, στο SG casino θα βρείτε:

SG casino Προσφορές

Το SG casino διαθέτει διάφορα μπόνους τόσο για νέους όσο και για παλιούς παίκτες, με σημαντικότερο όλων να είναι το μπόνους καλωσορίσματος.

Με τη συγκεκριμένη προσφορά, θα λάβετε 100% μέχρι 500€ + 200 δωρεάν περιστροφές + Bonus Crab αν επιλέξετε τα παιχνίδια καζίνο ή 100% έως 100€ για αθλητικά στοιχήματα.

Φυσικά, πέρα από το μπόνους αυτό στο καζίνο θα βρείτε προσφορές επιστροφής χρημάτων, όπως το live cashback με 25% έως 200€, free bets, όπως το 10€ δωρεάν στοίχημα, και το εβδομαδιαίο μπόνους με 50 δωρεάν περιστροφές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις στοιχηματισμού διαμορφώνονται ως εξής: 35x στο ποσό κατάθεσης και 40x στα κέρδη των ΔΠ.

Ποικιλία Παιχνιδιών

Το SG casino φημίζεται για τη μεγάλη γκάμα παιχνιδιών που διαθέτει που έρχεται με περισσότερα από 2000 παιχνίδια. Από παιχνίδια καζίνο μέχρι αθλητικά γεγονότα, στο καζίνο αυτό θα βρείτε σίγουρα αυτό που αναζητάτε. Εστιάζοντας στην πρώτη κατηγορία, οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές όπως το Book of Dead, το King Carrot, το Mental, το 6 Jokers και πολλά ακόμα.

Οι κουλοχέρηδες με προοδευτικά τζάκποτ, τα τραπέζια πόκερ και μπακαρά, αλλά και οι δημοφιλείς ρουλέτες θα σας κρατούν συντροφιά για ώρες.

Το συγκεκριμένο καζίνο έρχεται με 70+ παρόχους τυχερών παιχνιδιών με πολλούς διάσημους όπως η NetEnt, η Playtech, η Pragmatic Play και η Relax Gaming να είναι διαθέσιμοι. Ταυτόχρονα, το οικείο περιβάλλον των live παιχνιδιών θα απογειώσει την εμπειρία σας και θα σας συναρπάσει.

Τρόποι Πληρωμής

Το SG casino διαθέτει μερικές αξιόλογες επιλογές, από τη Visa και τη Mastercard μέχρι τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια της Skrill και της Neteller, που σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας χωρίς κόπο.

Θετικά και Αρνητικά

22bet: Το Καζίνο με τις Καλύτερες Επιλογές για Αθλήματα (8.8/10)

Το 22bet είναι ένα ξένο καζίνο που ιδρύθηκε το 2018 και διαθέτει μερικά πολύ εντυπωσιακά χαρακτηριστικά όπως οι άδειες τυχερών παιχνιδιών από την Curacao και την Kahnawake.

Είτε αναφερόμαστε στα παιχνίδια του καζίνο είτε στις μεθόδους πληρωμής και την εξυπηρέτηση πελατών που λειτουργεί 24/7 μέσω email και live chat, το καζίνο αυτό αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο καζίνο προσφέρει και μία εφαρμογή για κινητές συσκευές. Ας δούμε τις βασικές παραμέτρους που κάνουν το 22bet καζίνο τόσο μοναδικό.

22bet Μπόνους

Το 22bet διαθέτει διάφορες προσφορές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μια από τις βασικότερες είναι το μπόνους εγγραφής.

Στην προκειμένη περίπτωση, το καζίνο σας δίνει 100% μέχρι 122€. Παρά το γεγονός πως οι απαιτήσεις στοιχηματισμού είναι υψηλές, στο 50x, η ελάχιστη κατάθεση που μπορείτε να πραγματοποιήσετε για να λάβετε το μπόνους είναι μόλις 1€.

Γκάμα Παιχνιδιών

Το 22bet είναι μια εταιρεία που προσφέρει όχι μόνο παιχνίδια καζίνο αλλά και αθλητικά γεγονότα. Οι επιλογές σας είναι ποικίλες, με πάνω από 4500 τίτλους παιχνιδιών στη διάθεση σας, και δε χρειάζεται να περιοριστείτε σε έναν τομέα.

Επιλέξτε ανάμεσα σε κουλοχέρηδες, όπως το Gates of Olympus, το Tome of Madness και το Dog House Multiholde, αθλήματα, ρουλέτες, esports, τραπέζια πόκερ αλλά και παιχνίδια με ζωντανό dealer και διασκεδάστε χωρίς σταματημό. Οι δημοφιλέστεροι πάροχοι, όπως η Playtech, η NetEnt, η Play’n GO και 90 ακόμα, σας δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψετε νέα παιχνίδια και να διευρύνετε τη γκάμα παιχνιδιών που γνωρίζετε.

Μέθοδοι Πληρωμής

Εστιάζοντας κυρίως σε κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, το Litecoin, το Ethereum, το Dogecoin, το Tether, το DAI και άλλα και ηλεκτρονικά πορτοφόλια όπως το Skrill και το Neteller, οι επιλογές είναι πολλές.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Crown Play: Το Καλύτερο Ξένο Καζίνο με Παιχνίδια Jackpot (8.7/10)

Το Crown Play ιδρύθηκε το 2023 και ξεχωρίζει για την ασφάλεια του. Πέρα από την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει από το Curacao, το καζίνο προσφέρει διάφορα εργαλεία προστασία στους παίκτες όπως ο αυτο-αποκλεισμός και η θέσπιση ενός συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Επίσης, οι 6000 τίτλοι παιχνιδιών, από παιχνίδια τζάκποτ μέχρι live πόκερ, και η εξυπηρέτηση πελατών που θα είναι πάντα δίπλα σας 24/7 μέσω ζωντανής συνομιλίας και email, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη συνολική εμπειρία σας.

Τέλος, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει κάποια αποκλειστική εφαρμογή για κινητές συσκευές, το άνοιγμα της ιστοσελίδας μέσω browser είναι δυνατό σε οποιαδήποτε συσκευή.

Crown Play Μπόνους

Με την εγγραφή σας στο καζίνο θα λάβετε μπόνους 250% μέχρι 3000€ + 350 δωρεάν περιστροφές + 1 Bonus Crab. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού έχει οριστεί από το καζίνο στο 35x για το ποσό κατάθεσης και 40x για τα κέρδη των ΔΠ. Η ελάχιστη κατάθεση για τη λήψη της προσφοράς είναι 20€.

Οι προσφορές δε σταματούν εκεί. Το εβδομαδιαίο cashback 15% έως και 3000€, το Σαββατοκύριακο ρουλέτας με 10€ παιχνίδι αλλά και το VIP club σας περιμένουν να τα απολαύσετε.

Συλλογή Παιχνιδιών

Με 6000+ παιχνίδια καζίνο, το Crown Play καζίνο σας προσφέρει ποικίλες επιλογές. Επιλέξτε μοναδικά παιχνίδια από τους 80 διαθέσιμους παρόχους και να απογειώσετε την εμπειρία σας.

Οι επιλογές σας είναι: αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο και μπάσκετ, φρουτάκια όπως το Sweet Bonanza, ρουλέτες, επιτραπέζια και ζωντανά παιχνίδια.

Μέθοδοι Πληρωμής

Το καζίνο περιλαμβάνει Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin και Tether, με τα όρια συναλλαγής να είναι από 20€ μέχρι 5000€. Συνήθως, οι καταθέσεις πραγματοποιούνται άμεσα ενώ οι αναλήψεις χρειάζονται 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Kingmaker: Καλύτερες Επιλογές Κουλοχέρηδων (8.5/10)

Το εντυπωσιακό μωβ χρώμα σε συνδυασμό με τις δεκάδες επιλογές σε αθλητικά στοιχήματα και παιχνίδια καζίνο, κάνουν το Kingmaker μια από τις καλύτερες επιλογές σε ξένα καζίνο.

Εξερευνώντας τον ιστότοπο θα ανακαλύψετε την αδειοδότηση από τις Κομόρες, την μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, τις μοναδικές προσφορές και μια εξαιρετική υποστήριξη πελατών που δουλεύει 24/7 μέσω live chat και email.

Στο Kingmaker μπορεί να μην βρείτε μία εφαρμογή για κινητές συσκευές που να μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, αλλά να γνωρίζετε πως η πλατφόρμα του καζίνο μπορεί να υποστηρίξει όλες τις συσκευές.

Kingmaker Μπόνους

Το Kingmaker προσφέρει στους παίκτες που το επιλέγουν μια σπουδαία ποικιλία προσφορών. Για τους νέους παίκτες, το μπόνους καλωσορίσματος είναι η ιδανική επιλογή. Με την ενεργοποίηση του θα λάβετε 100% μέχρι 500€ + 25 δωρεάν περιστροφές τζάκποτ σε ένα επιλεγμένο φρουτάκι.

Για τους παλιούς παίκτες, οι εβδομαδιαίες προσφορές, όπως το cashback μπόνους που προσφέρει 25% έως 200€, η εβδομαδιαία προσφορά δωρεάν περιστροφών με 50 ΔΠ αλλά και το VIP πρόγραμμα είναι η επιβράβευση τους. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού του συγκεκριμένου καζίνο είναι 35x στο ποσό κατάθεσης και 40x στα κέρδη των ΔΠ.

Ποικιλία Παιχνιδιών

Το Kingmaker είναι ένα από τα καζίνο που σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε παιχνίδια καζίνο και αθλητικά στοιχήματα. Η γκάμα που προσφέρει είναι τεράστια, με περισσότερα από 4000 παιχνίδια, και σίγουρα θα βρείτε τον ιδανικό τίτλο ή αθλητικό γεγονός για το επόμενο στοίχημα σας.

Όσον αφορά τα παιχνίδια καζίνο, το Kingmaker διαθέτει διάφορους κουλοχέρηδες, με κλασικά παραδείγματα το Big Bass Bonanza, το Lucky Dwarfs και το Starlight Princess, εντυπωσιακές ρουλέτες, ξεχωριστά τραπέζια πόκερ αλλά και δεκάδες παιχνίδια τζάκποτ. Με τους καλύτερους παρόχους να ανοίγονται μπροστά σας, όπως η ELA Games, η Relax Gaming, η Betsoft και άλλες 68, η επιλογή είναι στα χέρια σας.

Τρόποι Πληρωμής

Αυτό η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει μεγάλη γκάμα επιλογών στους παίκτες της όπως η Mastercard, το Bitcoin, το Litecoin, το Dogecoin, το BinancePay, το MiFinity, η Paysafecard, το Skrill, το Neteller και άλλες.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η απουσία της VISA από τους τρόπους κατάθεσης. Τα όρια συναλλαγών είναι αυτά που ισχύουν στα περισσότερα καζίνο της αγοράς ενώ ο χρόνος ανάληψης είναι 1-3 εργάσιμες μέρες.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Winshark: Το Καλύτερο Ξένο Online Casino with Payouts (8.3/10)

Το Winshark είναι ένα καζίνο που ιδρύθηκε το 2024 και διαθέτει αδειοδότηση από την Curacao. Η φιλική 24/7 εξυπηρετική πελατών που έρχεται μέσω live chat και email, οι 19 μέθοδοι πληρωμής και τα 12000+ παιχνίδια κάνουν το καζίνο να ξεχωρίζει.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή για κινητές συσκευές αλλά μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια από το κινητό σας μέσω του φυλλομετρητή.

Winshark Μπόνους

Στο Winshark υπάρχουν διάφορες προσφορές, όπως το μπόνους εγγραφής, το Cyber bonus επαναφόρτισης με 50% μέχρι 300€, το cashback μπόνους με 20% έως 300€, την Τρελή προσφορά με μπόνους 40% έως 350€ κάθε Τετάρτη και το VIP club.

Με το μπόνους καλωσορίσματος θα λάβετε μέχρι και 240% μέχρι 2500€ + 300 δωρεάν περιστροφές σε 3 πρώτες καταθέσεις σας. Οι απαιτήσεις στοιχηματισμού είναι 45x στο ποσό κατάθεσης και τις ΔΠ.

Γκάμα Παιχνιδιών

Το Winshark διαθέτει 88 παρόχους με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Play’n Go, την Quickspin και την Evolution Gaming. Ανακαλύψτε περισσότερα από 8000 παιχνίδια που περιλαμβάνουν φρουτάκια όπως το Book of Dead, το Sugar Rish και το Gonzo’s Quest ρουλέτες, παιχνίδια τζάκποτ, ζωντανά τραπέζια μπακαρά και πόκερ και διασκεδάστε ανεμπόδιστα για μερικές ώρες.

Μέθοδοι Πληρωμής

Η γκάμα των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής είναι εντυπωσιακή με 19 διαφορετικές επιλογές. Από τις χρεωστικές, όπως η VISA και η Mastercard μέχρι τις προπληρωμένες κάρτες, όπως η Paysafe, αλλά και τα κρυπτονομίσματα, με κλασικά παραδείγματα το Bitcoin και το Litecoin, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή με όποιον τρόπο επιθυμείτε.

Όλες οι καταθέσεις πραγματοποιούνται άμεσα ενώ οι αναλήψεις μπορεί να χρειαστούν μέχρι 72 ώρες. Το ελάχιστο όριο για όλες τις συναλλαγές είναι 20€ ενώ το μέγιστο διαφοροποιείται ανάλογα τη μέθοδο.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Συμπέρασμα

Για τους παίκτες που δεν ικανοποιούνται από τα εγχώρια διαδικτυακά καζίνο, οι ξένες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών είναι η ιδανική επιλογή. Οι εκτεταμένες συλλογές παιχνιδιών, η φιλική εξυπηρέτηση πελατών, οι δεκάδες τρόποι πληρωμής αλλά και τα εντυπωσιακά μπόνους κάνουν τη διαφορά στα καζίνο αυτά.

Η λίστα που διαμορφώσαμε παραπάνω μπορεί να σας λύσει τα χέρια κατά την επιλογή του επόμενου καζίνο. Όλες οι εταιρείες που αναφέραμε διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να απολαύσετε μια ξεχωριστή εμπειρία παιχνιδιού.



