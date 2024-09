Γαλλία: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του διορισμού Μπαρνιέ        

Γαλλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά Μακρόν / Βίντεο από ΟPEN

Χιλιάδες ψηφοφόροι της αριστεράς διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία κατά του «πραξικοπήματος» του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τελικά διόρισε έναν κεντροδεξιό πρωθυπουργό, τον Μισέλ Μπαρνιέ, σχεδόν δύο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου.

«Άρνηση της δημοκρατίας», «οι Γάλλοι δεν ψήφισαν γι αυτό», «να παραιτηθεί (ο Μακρόν)»: Δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και θυμός κυριαρχούσαν στις πορείες που σχημάτισαν οι διαδηλωτές κατά του διορισμού του Μισέλ Μπαρνιέ (του κόμματος των Ρεπουμπλικανών -Les Républicains /LR), σε μια θέση που ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε στη Λουσί Καστέ, την υποψήφια του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP), του αριστερού συνασπισμού που ήρθε πρώτος στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου.

Δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές αυτές, οι οποίες άφησαν την Εθνοσυνέλευση χωρισμένη σε τρείς ομάδες: την αριστερά, την κεντροδεξιά και την ακροδεξιά.

