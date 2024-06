Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση Μόσλεϊ στη Σύμη - Τι ερευνούν οι Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για τον εντοπισμό γνωστού παρουσιαστή του BBC, ο οποίος αγνοείται στην Σύμη, όπου βρισκόταν για διακοπές με την σύζυγό του. Τα ίχνη του Mάικλ Μόσλεϊ χάθηκαν όταν επέστρεφε με τα πόδια από παραλία του νησιού ακολουθώντας ένα μονοπάτι. Η γυναίκα του δεν μπορούσε να τον εντοπίσει και ειδοποίησε την αστυνομία όπου μέχρι στιγμής οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Αυτή είναι η φωτογραφία του Mάικλ Μόσλεϊ, τηλεοπτικού γιατρού του ΒΒC, πριν χαθούν τα ίχνη του στην Σύμη. Ο Dr Mάικλ Μόσλεϊ είναι ένας από τους πιο γνωστούς τηλεαστέρες στην Βρετανία με εμφανίσεις στο This Morning και στο The One Show. Παρουσιάζει ντοκιμαντέρ για το BBC με θέματα για την διατροφή, την άσκηση και την υγεία του εγκεφάλου. Πολλές φορές έχει στο πλευρό του την σύζυγό του Κλερ Μπέιλι, επίσης γιατρό.

Σύμη: Ψάχνουν τη διαδρομή που ακολούθησε

Χθες, στη 1.30 το μεσημέρι, ο Mάικλ Μόσλεϊ φεύγει μόνος με τα πόδια από την παραλία του Αγίου Νικολάου όπου βρισκόταν με την σύζυγό του και κατευθύνεται προς τον οικισμό Πέδι ακολουθώντας ένα μονοπάτι.

Ο κ. Λευτέρης Παπακαλοδουκας, δήμαρχος Σύμης, λέει: «Είναι ένα περιπατητικό μονοπάτι, όχι πολύ δύσκολο, αλλά ούτε και εύκολο. Μέχρι το Γιαλό είναι περίπου μισή ώρα με τα πόδια, δεν ξέρουμε αν ακολούθησε αυτό το δρόμο και χάθηκε, λόγω και της υπερβολικής ζέστης».

Στη Σύμη σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του γνωστού παρουσιαστή. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από την Ρόδο έχει μεταβεί στο νησί, ενώ στις έρευνες των αστυνομικών και των εθελοντών που σαρώνουν την περιοχή αναμένεται να συνδράμει και ένας εκπαιδευμένος σκύλος και ελικόπτερο.

«Μια τελευταία πληροφορία τώρα που έχουμε είναι σε μια άλλη παραλία περιμένω να τον βγάλουνε φωτογραφία αν είναι ο ίδιος να μας το στείλουνε τώρα. Εμείς είμαστε μέσα στο δάσος και προχωράμε και ψάχνουμε», λέει ο Γιάννης Βολλας, επικεφαλής εθελοντών Σύμης.

Σύμη: Η τελευταία φορά που είδαν τον παρουσιαστή του BBC

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Γριλλης, αντιδήμαρχος του νησιού λέει: «Το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι εθεάθη 2μμ στην στάση λεωφορείου στο Πέδι. Το Πέδι είναι μια τουριστική περιοχή υπάρχουν καταστήματα, υπάρχει κόσμος, δεν είναι μια αποκομμένη περιοχή ώστε να περάσει απαρατήρητος».

Η αγωνία κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες, με τους συνεργάτες του παρουσιαστή να μην έχουν κάποιο νέο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο