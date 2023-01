ΕΟΦ: Η λίστα των φαρμάκων σε έλλειψη και τα υποκατάστατα τους

«Θερίζουν» οι ιώσεις στα παιδιά - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Αναλυτική λίστα με τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη, αλλά και τα εναλλάξιμα ανά θεραπευτική κατηγορία φάρμακα εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

«Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το σκεύασμα που γνωρίζετε και αναζητάτε, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, ώστε να προμηθευτείτε το αντίστοιχο σκεύασμα (ουσία, μορφή, περιεκτικότητα) που θα καλύψει τις ανάγκες σας» καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΟΦ», αναφέρεται στην ανακοίνωση και παραθέτεται o ενδεικτικός κατάλογος δραστικών ουσιών και εμπορικών ονομασιών:

Α) Παυσίπονα και Αντιπυρετικά

1. Παρακεταμόλη: Depon, Apotel, Panadol, Condalair

2. Παρακεταμόλη και καφεΐνη: Depon Plus, Apotel Extra, Panadol Extra, Algine

3. Ιβουπροφαίνη: Brufen, Nurofen, Algofren, Advil, Buscofem

4. Μεφαιναμικό οξύ: Ponstan, Rafreda

5. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ: Aspirin, Salospir

6. Παρακεταμόλη και Ιβουπροφαίνη: Unitek, Gopain

7. Παρακεταμόλη και Ακετυλοσαλικυλικό οξύ και καφεΐνη: Algon, Splentir

8. Τολφαιναμικό οξύ: Gantil

Β) Παυσίπονα και Αντιπυρετικά μαζί με Αποσυμφορητικά/Αντιϊσταμινικά

1. Παρακεταμόλη και Φαινυλεφρίνη: Panadol Cold and Flu and Cough (περιέχει

επίσης γουιαφενεσίνη), Tantogrip

2. Παρακεταμόλη και Χλωρφαιναμίνη: Depon Cold and Flu

3. Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη: Panadol Cold and Flu

4. Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη και Χλωρφαιναμίνη: Comtrex Cold, TrebonGrippe Day & Night (περιέχει και Ακετυλοκυστεΐνη)

5. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ και Ψευδοεφεδρίνη: Aspirin Complex Cold & Flu

6. Ιβουπροφαίνη και Ψευδοεφεδρίνη: Gripomed, Nurofen Cold & Flu

Γ) Αποσυμφορητικά (Spray)

Στα ρινικά SPRAY, είναι μεταξύ τους εναλλάξιμα μόνο τα σκευάσματα μέσα σε κάθε κατηγορία από αυτές που αναφέρονται παρακάτω εφόσον έχουν την ίδια μορφή και ίδια/αντίστοιχη περιεκτικότητα:

1) ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΑ (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.):

1. Ξυλομεταζολίνη: Otrivin, Hexarhinal, Nasasyn

2. Οξυμεταζολίνη: Ezixin, Vicks Sinex, Ronal

2) ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ κτλ (Συνταγογραφούμενα) που περιέχουν κορτικοστεροειδές

3. Δεξαμεθαζόνη: Dexa-Rhinaspray, Dexaris

4. Μομεταζόνη: Nasonex, Mometasone/TARGET NASPR.SUS 50MCG/DOSE

5. Τριαμσινολόνη: Nasatrim

6. Φλουτικαζόνη: Flutarzole NASPR.SUS 50MC/DOSE, Flutinasal NASPR.SUS

50MCG/DOSE

7. Βουδεσονίδη: Abelitan, Aurid, Biosonide NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Budesonide Norma, Budesonide Target NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Esonide, Obecirol NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Olfosonide, Resata, Serbo, Talgan NASPR.SUS 100MCG/DOSE (σταθ.δοσ), VERICORT NASPR.SUS 100MCG/DOSE, Vinecort NASPR.SUS 100MC/DOSE, Zefecort NASPR.SUS 100MCG/DOSE (σταθ.δοσ.), Zyolaif, NASPR.SUS 100MCG/DOSE

3) ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ κτλ (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) που περιέχουν αντιισταμινικό

8. Ντιμετινδένη και Φαινυλεφρίνη: Vibrocil (περιέχει επιπλέον και την αποσυμφορητική δραστική ουσία Φαινυλεφρίνη)

4) ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ κτλ (Συνταγογραφούμενα) που περιέχουν συνδυασμό κορτικοστεροειδούς και αντιισταμινικού

9. Αζελαστίνη και Φλουτικαζόνη: Dymista

Αποσυμφορητικά (από του στόματος)

1. Χλωρφαιναμίνη: Istamex (σιρόπι)

2. Ψευδοεφεδρίνη: Aerinaze δισκία (περιέχει και δεσλοραταδίνη), Clarityne-D δισκία (περιέχει και λοραταδίνη)

Δ) Αντιβηχικά και Αποχρεμπτικά

Για ξηρό βήχα

1. Βουταμιράτη: Sinecod, Safarol-Medichrom, Buvastin, Devix, Zetapron, Verocod, Minatuss, Physiocod, Devix

2. Λεβοδροπροζίνη: Levotuss, Cetirol-Raldex

3. Κωδεϊνη και Εφεδρίνη: Sival-Β (συνταγή ναρκωτικών).

Για παραγωγικό βήχα

4. Αμβροξόλη: Mucosolvan, Strubelin, Aprinol, Fluibrox, Abrobion. Celibron, Broncolyn

5. Βρωμεξίνη: Bisolvon, Bronchotussine

6. Γουαιφενεσίνη: Hexacough warm honey and lemon

7. Ακετυλκυστεϊνη: Fluimucil, Trebon-N

8. Φυτικά προϊόντα: Prospan, Alpenkraft, Bronchodual

9. Θεοφυλλινική χολίνη: Choledyl

10. Καρβοκυστεϊνη: Mucothiol

Ε) Αντιαλλεργικά / Αντιϊσταμινικά

1. Σετιριζίνη: Zirtek, Telarix, Zeda, Habitek, Cetirgen,

2. Λεβοσετιριζίνη: Xozal, Contrahist, Levocet

3. Δεσλοραταδίνη: Aerius

4. Μιζολαστίνη: Oriens

5. Φαιξοφεναδίνη: Allegra

6. Ρουπαταδίνη: Rupafin

7. Χλωρφραιναμίνη: Istamex

8. Βιλαστίνη: Bilaz, Bilargen

ΣΤ) Εισπνεόμενα

ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ:

1. Σαλβουταμόλη (β2 διεγέρτης βραχείας δράσης):

Aerolin AER.MD.INH 100MCG/DOSE,

Aerolin AER.MD.INH 200MCG/DOSE [σε άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα]

Aerolin NEBULES INH.SOL.N* 2.5mg/2.5ML AMP (SD),

Aerolin NEBULES INH.SOL.N* 5mg/2,5ML AMP (SD) [σε άσθμα, ΧΑΠ και οξύ σοβαρό άσθμα (Status asthmaticus)

2. Φορμοτερόλη (β2 διεγέρτης μακράς δράσης):

Forair INH.SOL.P 12MCG/Dose(ex-valve) [σε άσθμα+ΧΑΠ],

Broncoteril INHPD.CAP 12MC/CAP [σε άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα],

Edufil INHPD.CAP 12 MCG/CAP [[για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+ αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

Formopen INH.PD.DOS 12MCG/DOSE (BLISTER) [για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+

αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

Formotil /GENEPHARM INHPD.CAP 12MCG/CAP [για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+

αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

Imotec INHPD.CAP 12MC/CAP

3. Σαλμετερόλη (β2 διεγέρτης μακράς δράσης):

Salment INH.SUS.P 25MCG/DOSE (σταθερών δόσεων),

Serevent PD.INH.MD 50MCG/DOSE,

Serevent INH.SOL.P 25 MCG/DOSE [σε άσθμα μόνο μαζί με κορτικοστεροειδή]

4. Βρωμιούχο ιπρατρόπιο (αντιχολινεργικό):

Atrovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα από βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ, χρόνια βρογχίτιδα με ή χωρίς εμφύσημα],

Atrovent INH.SOL.N* 500mcg/2ml DOSE,

Atrovent INH.NE.SOL* 250MCG/2ML(DOSE) [βρογχοδιασταλτική θεραπεία ΧΑΠ, χρόνιας βρογχίτιδας, εμφυσήματος+ οξέων επεισοδίων άσθματος με β2 διεγέρτες]

Broncovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα χρόνιων αποφρακτικών διαταραχών των αεροφόρων οδών με αναστρέψιμο βρογχόσπασμο, όπως βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα με ή χωρίς εμφύσημα]

5. Βρωμιούχο τιοτρόπιο (αντιχολινεργικό):

Spiriva INHPD.CAP 18MC/CAP [ΧΑΠ],

Spiriva RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF [ΧΑΠ+άσθμα]

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

6. Βεκλομεθαζόνη:

Becloneb INH.SUS.N 400MCG/1ML VIAL*,

Becloneb INH.SUS.N 800MCG/1ML VIAL [σε άσθμα, όταν δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κατάλληλη, η χρήση φαρμάκου στη μορφή εισπνεόμενου αερολύματος υπό πίεση ή ξηρής σκόνης για εισπνοή σε ενήλικες και παιδιά + θεραπεία υποτροπιάζοντος συριγμού σε παιδιά έως 5 ετών]

7. Βουδεσονίδη:

Budiair INH.SOL.P 200MCG/DOSE (ex-valve) [άσθμα],

Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 200MCG/CAP,

Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 400MCG/CAP [άσθμα]

Pulmihal INH.SUS.P 200MCG/DOSE

Biosonide INH.SUS.N* 0,5MG/2ML,

Biosonide INH.SUS.N* 1MG/2ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχί-τιδα]

Nebulin INH.SUS.N* 1MG/2ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτι-δα]

Pulmicort TURBUHALER INH.PD.DOS 200μg/dose

Pulmicort INH.SUS.N* 0,25MG/ML,

Pulmicort INH.SUS.N* 0,5MG/ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

Talgan INH.SUS.N* 0,25MG/ML(0.50MG/2ML ανά δόση),

Talgan INH.SUS.N* 0,5MG/ML(1MG/2ML ανά δόση) [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

Vernoral INH.PD.DOS 200MCG/DOSE,

Vernoral INH.PD.DOS 200MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

8. Σισλεσονίδη:

Alvesco INH.SOL.P 160MCG/DOSE [άσθμα]

9. Φλουτικαζόνη:

Bocacort-S INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων) [άσθμα+ΧΑΠ]

Flihaler INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων) [άσθμα+ΧΑΠ]

Flixocort INH.SUS.P 250MC/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Flixotide AER.MD.INH 50MCG/DOSE,

Flixotide AER.MD.INH 125MCG/DOSE

Flixotide AER.MD.INH 250MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Flixotide PD.INH.MD 250MCG/DOSE,

Flixotide PD.INH.MD 500MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Fluticapen INH.PD.DOS 250MCG/DOSE (BLISTER),

Fluticapen INH.PD.DOS 500MCG/DOSE (BLISTER) [άσθμα+ΧΑΠ]

Salenga INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων)

Flixocort INH.SUS.P 250MC/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Flusonide INH.SUS.N* 0.5MG/2ML,

Flusonide INH.SUS.N* 2MG/2ML [άσθμα]

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ

10. Βεκλομεθαζόνη και Φορμοτερόλη:

Foster INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve),

Foster NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ,

Foster NEXTHALER PD.INH.MD (200+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ,

Inuvair INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve),

11. Bεκλομεθαζόνη & φορμοτερόλη & βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο

-Trimbow INH.SOL.P (87+5+9)MCG/DOSE,

12. Βουδεσονίδη και Φορμοτερόλη:

Pulmoton INH.PD.DOS (200+6)MCG/DOSE,

Pulmoton INH.PD.DOS (400+12)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Symbicort INH.SUS.P (80+2.25)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ,

Symbicort INH.SUS.P (160+4.5)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ [άσθμα]

Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (80+4,5)MCG/DOSE,

Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE,

Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (320+9)MCG/DOSE [άσθμα]

13. Βουδεσονίδη και Σαλμετερόλη:

Desoterol INHPD.CAP 300mcg+25mcg/CAP (240mcg/+20mcg/DOSE) [άσθμα]

14. Φλουτικαζόνη και Βιλαντερόλη:

Relvar Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE,

Relvar Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE

Revinty Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE,

Revinty Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE

15. Σαλμετερόλη και Φλουτικαζόνη:

Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE,

Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Azodal INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

Azodal INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE

Duobreathe INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE,

Duobreathe INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

Duobreathe INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE,

Rolenium INH.PD.DOS (100+50)MCG/DOSE,

Rolenium INH.PD.DOS (250+50)MCG/DOSE,

Rolenium INH.PD.DOS (500+50)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE,

Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [άσθμα]

Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+100)MCG/DOSE,

Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE,

Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

Serkep INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

Serkep INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [άσθμα]

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έγραψε σχετικά με το θέμα στο Twitter:

«Ο Ε.Ο.Φ ενημερώνει για τα εναλλάξιμα ανά θεραπευτική κατηγορία φάρμακα που μπορούν να προμηθεύονται οι πολίτες από τα φαρμακεία όταν υπάρχει έλλειψη κάποιου επωνύμου σκευάσματος», παραθέτοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΦ.

Ο Ε.Ο.Φ ενημερώνει για τα εναλλάξιμα ανά θεραπευτική κατηγορία φάρμακα που μπορούν να προμηθεύονται οι πολίτες από τα φαρμακεία όταν υπάρχει έλλειψη κάποιου επωνύμου σκευάσματος https://t.co/LkpgTdUqQ3 — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) January 10, 2023

