Χτύπησαν Νοτιοκορεάτη YouTuber έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη

Θύμα επίθεσης από χούλιγκανς έπεσε ένας Νοτιοκορεάτης YouTuber έξω από το γήπεδο «Καραϊσκακης» λίγο πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φράιμπουργκ για το Europa League.

Η επίθεση έγινε την ώρα που ο YouTuber έκανε live μετάδοση ενώ περπατούσε έξω από το γήπεδο του Ολυμπιακού και συνομιλούσε με οπαδούς των Πειραιωτών.

Bunch of Hooligans just assaulted a Korean youtuber outside the Karaiskakis right before the Freiburg match. Please address this @olympiacosfc #OLYSCF

The full stream: https://t.co/pou1fOioZc pic.twitter.com/b06Sm9AVfu