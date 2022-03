Κυριακίδου: Ευχαριστίες στη Μ. Βαρδινογιάννη για το έργο του Ιδρύματος

Η Επίτροπος της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων, κυρία Στέλλα Κυριακίδου, ευχαρίστησε σε διαδικτυακή συνάντηση την κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη για το σημαντικό έργο που επιτελεί μέσω του Ιδρύματός της για την προστασία των παιδιών, όπως και για το σημαντικό επίσης ρόλο που διαδραματίζει στη διαχείριση μεταφοράς παιδιών με καρκίνο από την Ουκρανία στην Ελλάδα για να συνεχίσουν τις θεραπείες τους.

Extremely pleased to speak with Ms. Marianna Vardinoyannis about the admirable work of @MVVfoundation to support transfers of 🇺🇦 paediatric cancer patients to 🇬🇷.

The EU is working to treat and care for patients fleeing Russian aggression in 🇺🇦 in 🇪🇺 hospitals.