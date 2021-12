Νέο ναυάγιο με 80 μετανάστες ανοιχτά της Πάρου - Δύο νεκροί

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό με νέο ναυάγιο με μετανάστες που σημειώθηκε ανοιχτά της Πάρου. Πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό μέσα σε λίγα 24ωρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρίσκονται δυνάμεις του Λιμενικού στη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 57 άτομα. Δυστυχώς, υπάρχουν ήδη δύο νεκροί.

Στο πλοίο υπολογίζεται πως επέβεναν περίπου 80 άτομα, ενώ επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

BREAKING: 88 people in distress in the #Aegean. We were alerted to yet another shipwreck of a boat on the way from Turkey to Italy. Water is coming into the boat and there are people in the water already!@HCoastGuard is informed. We urge them to rescue now! pic.twitter.com/1FyOXdoUVc