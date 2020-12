Πώς μπορούν τα παιδιά να σώσουν παππούδες και γιαγιάδες από το εγκεφαλικό

Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία σε όλο τον κόσμο προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην πρωτοποριακή καμπάνια υγείας-εκπαίδευσης. Οι Χ.Ο.Π.Α. (Χέρι – Ομιλία- Πρόσωπο – Αμέσως) Ήρωες, υποστηριζόμενοι και εγκεκριμένοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εξαπλώνονται παγκοσμίως, με μία τεράστια αποστολή να εκπαιδεύσουν ένα εκατομμύριο παιδιά για να σώσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, από το εγκεφαλικό.

Ένας από εμάς θα πάθει ένα εγκεφαλικό μία φορά στη ζωή του και παγκοσμίως, είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας και η δεύτερη αιτία θανάτου. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι άνθρωποι συχνά δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια κλειδιά ενός εγκεφαλικού και δεν αναζητούν επειγόντως και αμέσως ιατρική φροντίδα. Μία πρόσφατη μελέτη, δημοσιευμένη στο BMC Emergency Medicine journal, έδειξε ότι από εκείνους που έπαθαν εγκεφαλικό, μόνο το 23% των ασθενών το συνειδητοποίησε και μόνο το 11% κάλεσε ασθενοφόρο. Περιέργως, έξι από τους δέκα (63%) κάλεσαν έναν φίλο ή συγγενή για να ζητήσουν μια γρήγορη συμβουλή, με μόνο το ένα τρίτο (32%) να λαμβάνει τη σωστή οδηγία να καλέσουν αμέσως ένα ασθενοφόρο.

Ωστόσο τα παιδιά σώζουν ζωές. Όχι δεν είναι παραμύθι

Το «Χ.Ο.Π.Α. 112 Ήρωες» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται παγκοσμίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια (World Stroke Organization), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την UNESCO, σε συνεργασία με την Angels Initiative.

Στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών ηλικίας 5- 9 ετών με τα τρία κυριότερα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και στην ενημέρωσή τους για τον Πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, 112, που θα πρέπει να καλέσουν σε αυτήν την περίπτωση. Η άμεση παρέμβαση, με την κλήση του 112, μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, αλλά και μεταξύ της «ζωής όπως την ξέρουμε» και της απώλειας αυτής της ποιότητας ζωής λόγω μιας μόνιμης αναπηρίας.

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα εφαρμόζεται παγκοσμίως με πιλότο την Ελλάδα

Η παγκόσμια αυτή καινοτόμα καμπάνια εφαρμόστηκε πιλοτικά με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ αυτήν την περίοδο εν μέσω πανδημίας διοργανώνεται παγκόσμια διαδικτυακή κυρίως καμπάνια, με τη συμμετοχή σχολείων από όλον τον κόσμο και με στόχο να φθάσει το μήνυμα σε ένα εκατομμύριο οικογένειες.

Η βραβευμένη καμπάνια των Χ.Ο.Π.Α. Ηρώων αναζητά να εμπλέξει παιδιά 5 έως και 9 ετών ως καταλύτες για να βοηθήσουν στην αναγνώριση των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού, όπως επίσης και στην άμεση δράση τους. Αξιοποιώντας τον εκπληκτικό ενθουσιασμό για μάθηση και για γνωστοποίηση των όσων διδάσκονται, τα παιδιά ενθαρρύνονται να διαδώσουν τη γνώση που λαμβάνουν και στην υπόλοιπη οικογένεια, ιδιαίτερα στους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Οι εκπαιδευτικοί πόροι είναι διασκεδαστικοί, ελκυστικοί και διαδραστικοί, διδάσκουν στα παιδιά ενσυναίσθηση και αγάπη, όπως επίσης προσφέρουν πρακτικές δεξιότητες που σώζουν ζωές.

O Jan Van Der Merwe, ο οποίος ηγείται της παγκόσμιας καμπάνιας των ΧΟΠΑ Ηρώων, αναφέρει: «Τα σχολεία μπορούν να εμπλακούν στο επίπεδο που είναι βατό για αυτά – από την υλοποίηση του προγράμματος στις τάξεις, μέχρι την διαδικτυακή τηλεκπαίδευση, όπου τα παιδιά και οι οικογένειές τους μπορούν να συμμετέχουν από το σπίτι. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν πόρους, να έχουν την ευκαιρία να γίνουν κάτοχοι ενός παγκόσμιου ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο online φωτογραφικό άλμπουμ και να κερδίσουν εξαιρετικά βραβεία συναγωνιζόμενα με άλλα σχολεία στην περιοχή τους. Είναι μία υπέροχη ευκαιρία να εμπλακούν με κάτι ιδιαίτερο για έναν σημαντικό σκοπό».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Νευρογνωστικών Διαταραχών και Αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μέλος της ερευνητικής ομάδας, Σχολεία για Υγεία στην Ευρώπη (Schools for Health in Europe· SHE), Χαρίκλεια Πρώιου: «Η εκπαίδευση των παιδιών είναι αποδεδειγμένα ένας βιώσιμος τρόπος να βελτιώσουμε την ετοιμότητα για την πρόληψη εγκεφαλικού στην κοινότητα. Μέσω της υλοποίησης της καμπάνιας Χ.Ο.Π.Α. Ήρωες σε σχολεία της Ελλάδας, ήμασταν και είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τη γνώση των τριών πιο συνηθισμένων συμπτωμάτων του εγκεφαλικού. Κάθε μία οικογένεια που έλαβε μέρος, ήξερε τον αριθμό επείγουσας κλήσης 112 μετά την παρέμβασή μας. Τα σχολεία είναι σημαντικά στη διάδοση του προγράμματος σε όλον τον κόσμο».

Περισσότερες πληροφορίες: www.fastheroes.com

ΧΟΠΑ ήρωες 112 fb, fastheroes_gr instagram

Για δήλωση συμμετοχής σχολείων στην καμπάνια Χ.Ο.Π.Α. 112 Ήρωες και πληροφορίες:

Epi Direct – Λήδα Παπαδοπούλου, 6932 262524, 2310 227225, kcharisi@epidirect.gr

Καλλιόπη Τσακπουνίδου, project manager: tsakpounidoukalliopi@uom.edu.gr, fastheroesgr@fastheroes112.com