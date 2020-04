Συντριβή ελικοπτέρου στην Κεφαλονιά:Ένας νεκρός, έρευνες για 5 αγνοούμενους

Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες για τους πέντε αγνοούμενους μετά τη συντριβή καναδικού ελικοπτέρου που συμμετείχε σε άσκηση του ΝΑΤΟ, ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Το ελικόπτερο είχε απονηωθεί το απόγευμα της Τετάρτης από τη φρεγάτα HMCS Federicton, η οποία βρίσκεται στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και ανήκει στη Νατοϊκή δύναμη SNMG2, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα.

Το ελικόπτερο συνετρίβη εντός του ιταλικού FIR, ενώ αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκε η σορός ενός από τους έξι στρατιωτικούς που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Οι ιταλικές αρχές εντόπισαν συντρίμμια του ελικοπτέρου. Ελικόπτερο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έχει ήδη μεταβεί σε περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, δηλαδή 20 μίλια εντός του FIR της Ρώμης και συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

1/2 Developing situation regarding our CH-148 Cyclone, deployed onboard HMCS FREDERICTON, which is currently contributing to Op #REASSURANCE . Contact was lost with the aircraft as it was participating in Allied exercises off the coast of Greece.

Χθες ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σε μήνυμά του στο Twitter ανέφερε πως η επιχείρηση έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη.

A Canadian helicopter involved in Op REASSURANCE with NATO allies has gone missing off the coast of Greece. I have spoken with Minister @HarjitSajjan, and search and rescue efforts are currently underway. Updates will be provided as soon as possible.