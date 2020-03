Κορωνοϊός: Στην Αθήνα πτήση με ιατρική βοήθεια 8 τόνων από την Κίνα

1.000.000 μάσκες έφτασαν σήμερα δωρεά της κινεζικής κυβέρνηση και της State Grid, μετόχου του ΑΔΜΗΕ, πέρα από αυτές που έχουμε παραγγείλει ως κράτος. Είμαστε ευγνώμονες και ευχαριστούμε όλους όσοι συμβάλλουν. Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι, ότι λόγω της παγκόσμιας πανδημίας #covid_19 υπάρχει μεγάλο πρόβλημα & είναι πολύ δύσκολη η προμήθεια αυτών των αναλώσιμων. ‼️Για αυτό μην τις χρησιμοποιούμε αλόγιστα. @chinaemb_hellas

