Πωλ Ευμορφίδης: Ξεκίνησε το ταξίδι με ποδήλατο από την Αθήνα έως το Νεπάλ

Ο Πωλ Ευμορφίδης, επιχειρηματίας και γνωστός για την περιβαλλοντική του ευαισθησία, ξεκίνησε σήμερα το μεγαλύτερο σε διάρκεια, αλλά και σημασία ταξίδι της ζωής του, με «συνοδοιπόρο» το WWF Ελλάς και με κεντρικό σύνθημα «Move for Nature: Challenge yourself- Save your planet».

Έχοντας ως στόχο την αφύπνιση των πολιτών γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά και τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων για την ενίσχυση του έργου του WWF Ελλάς, θα διανύσει με ένα ξύλινο ποδήλατο μια απόσταση 7.500 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από την Αθήνα.

Μέσα σε 3 μήνες, θα διασχίσει συνολικά 8 διαφορετικές χώρες (Αθήνα, Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Ινδία), με τελικό προορισμό το Νεπάλ, απ’ όπου και θα ξεκινήσει για να ανέβει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ, σε υψόμετρο 8.848 μέτρων.

Στην καρδιά αυτού του ταξιδιού-άθλου κι αυτό που κινητοποιεί τον ίδιο τον Πωλ Ευμορφίδη, είναι ο πλανήτης μας και η ζωή πάνω σε αυτόν που απειλείται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Άλλωστε το 2020 δεν είναι μία χρονιά σαν όλες τις άλλες. Είναι η χρονιά που η ανθρωπότητα καλείται να σφραγίσει το μέλλον της.

Η κλιματική κρίση είναι ορατή στην πλημμυρισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, στις καλλιέργειες στα χωράφια μας, στις άνευ προηγουμένου πυρκαγιές από τη Σιβηρία μέχρι τον Αμαζόνιο.

Ταυτόχρονα, το 60% της ζωής του πλανήτη έχει αφανιστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Είμαστε η πρώτη γενιά που γνωρίζει πώς να σώσει τον πλανήτη και τον εαυτό της αλλά και η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι για αυτό.

Γι’ αυτό τον λόγο ο Πωλ Ευμορφίδης επέλεξε μέσα από το ταξίδι του, να στηρίξει το έργο του WWF Ελλάς, ζητώντας τη συνδρομή του κοινού για να συγκεντρωθούν οικονομικοί πόροι, πολύτιμοι προκειμένου η οργάνωση να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Αν το ξύλινο ποδήλατο του Πωλ συμβολίζει τις βιώσιμες επιλογές που όλοι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, η διαδρομή που θα ακολουθήσει έρχεται να μας θυμίσει ότι οι μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν γνωρίζουν σύνορα, καθώς και ότι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το μέλλον του πλανήτη βρίσκεται στο χέρι μας!