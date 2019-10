Νέα Φιλαδέλφεια: Τι απαντούν οι μαθήτριες για τον βηματισμό Monty Python

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει μαθήτριες να κάνουν παρέλαση κοροϊδευτικά στη Νέα Φιλαδέλφεια μιμούμενες τον βηματισμό των Monty Python.

Για όσους δε θυμούνται τον εν λόγω βηματισμό

Ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Γιάννης Βούρος, κάνει λόγο για «γελοία υποκείμενα που χλεύασαν και προσέβαλαν τη μνήμη των πεσόντων».

Το επίμαχο βίντεο από τη μαθητική παρέλαση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Fx-news, οι κοπέλες που «παρέλασαν» δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας!

Μπήκαν στα γκρουπ μαθητών του 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας & του Γενικού Λυκείου Νέας Χαλκηδόνας λίγο πριν τα σχολεία φτάσουν στην κεντρική πλατεία που βρισκόταν η εξέδρα των επισήμων.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η πρώτη κοπέλα της ομάδας που προχώρησε στην κίνηση αυτή, κρατά την ελληνική σημαία. Η συγκεκριμένη ήταν η μόνη που δεν έκανε χορευτικές κινήσεις, την ώρα που όλες οι υπόλοιπες κουνιόντουσαν αλλοπρόσαλλα που φαίνεται πως βασίζονταν σε διάφορες μιμήσεις, όπως πτηνού! Eπίσης, καμία δε γελούσε, γεγονός που σύμφωνα με την ιστοσελίδα καταδεικνύει ότι επρόκειτο για στημένη και οργανωμένη κίνηση.

Το περιστατικό έχει διχάσει και τους χρήστες των social media.

hi #JohnCleese, this is the silly walk some students thought of, as a tribute to Monty Python, during the Parade for our national day in Greece. you should see the faces of the priests. pic.twitter.com/sgmWoyH73h