Απομένουν μόλις μερικές ημέρες προτού το Survivor 2 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21/01.

Τους παίκτες που ήταν να φύγουν για Άγιο Δομίνικο, αλλά τελικά.. ακυρώθηκε το ταξίδι σχολίασαν στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Επιτέλους Σαββατοκύριακο, το πρωί του Σαββάτου.

Κάποια στιγμή, όμως, αναφέρθηκαν οι συνεργάτες της και σε έναν πρώην σύντροφό της, τον Αλέξανδρο Παρθένη, που όπως έγινε γνωστό θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Βλάχου.

“Holy Sit! What the f*ck! Really? Έχω μείνει αύδανη, όπως λέει και μια θεία μου Μυτιληνιά!”, είπε αρχικά, ενώ συνέχισε επισημαίνοντας τα θετικά στοιχεία του Αλέξανδρου: “Είναι ένα παιδί με εξαιρετική πειθαρχεία στη διατροφή και την γυμναστική του και φοβερή φυσική αντοχή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ότι ξυπνούσε στις 7 κάθε πρωί, ανεξάρτητα από την ώρα που είχε κοιμηθεί, και πήγαινε για τρέξιμο. Ίσως είναι πάρα πολύ καλός γι’ αυτό…”, είπε η παρουσιάστρια, δείχνοντας εμφανώς την έκπληξή της.