Έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα, καθώς η μεγάλη ώρα πλησιάζει.

Η Δούκισσα Νομικού λίγο πριν «ακινητοποιηθεί» στην Αθήνα από τις τελευταίες ετοιμασίες για το γάμο της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και το χορευτικό talent show που θα παρουσιάσει και δεν είναι άλλο από το So You Think You Can Dance απολαμβάνει εξωτικές διακοπές σε άγνωστο μέρος που όμως είναι γεμάτο με… πράσινο και μπλε, θυμίζοντας κάτι από παράδεισο.

Η νεαρή παρουσιάστρια και μοντέλο πέρασε τις διακοπές του Πάσχα μακριά από την Ελλάδα και φυσικά δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι της.