Το... έβγαλε από μέσα του και πλέον το ξέρουν όλοι! Ο Kevin McHale, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Artie στη σειρά Glee, παραδέχθηκε ότι είναι ομοφυλόφιλος!

«Το No Tears Left to Cry είναι πιο gay και από μένα και το δέχομαι!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αναφερόμενος στο κομμάτι της Ariana Grande.

#NoTearsLeftToCry is gayer than me and I ACCEPT. Ty @ArianaGrande.