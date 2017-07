Το "So you think you can dance» τελείωσε, οι διακοπές ξεκίνησαν.

Και η Ελένη Φουρέιρα δεν έχασε χρόνο: έφυγε αμέσως από την Αθήνα, φόρεσε το μπικίνι της και ξεκίνησε τις βουτιές.

Μάλιστα, με την τελευταία ανάρτηση, κατάφερε να ανεβάσει το θερμόμετρο στα social media και να κάνει το Instagram να «πάρει φωτιά».

Κι αυτό γιατί την ώρα που εκείνη στέλνει “summer vibes”, κανείς δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από το αποκαλυπτικό και μικροσκοπικό της μπικίνι.