Στις τηλεοπτικές κάμερες που τον συνάντησαν το βράδυ της Τετάρτης, σε νυχτερινό κέντρο των νοτίων προαστίων, όπου έγινε η παρουσίαση του νέου τραγουδιού της Αγγελικής Ηλιάδη μίλησε ο Τόνυ Μαυρίδης.

Μιας και ο παραγωγός συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια δεν μπορούσε παρά να δώσει το «παρών» στη βραδιά. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τα όσα δήλωσε πρόσφατα για την πρώην σύντροφό του, Έλενα Παπαρίζου.

«Έγινε μια μεγάλη παρερμηνεία σε όλο αυτό το πράγμα. Έχω λάβει τα μέτρα μου και τις επόμενες μέρες θα μιλήσει και ο δικηγόρος μου. Δεν ειπώθηκαν τα πράγματα έτσι ακριβώς», είπε.

Το απόσπασμα των δηλώσεων που προσβλήθηκε στην εκπομπή «Φτιάξε Καφέ να στα πω» σχολιάστηκε έντονα από όλη την τηλεοπτική παρέα. «Όταν λέμε μια βλακεία, μια χαζομάρα, μετά λέμε ότι ήταν off the record! Τόνυ Μαυρίδη όταν δίνουμε συνέντευξη σε δημοσιογράφο τίποτα δεν είναι off the record. Δεν πίνουμε καφέ με τον φίλο μας, δίνουμε συνέντευξη», ακούστηκε μεταξύ άλλων.