LIFESTYLE

Χιλιάδες κόσμου στο στάδιο, εκατομμύρια στους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Το κοινό που παρακολούθησε ανά τον κόσμο τον φετινό τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου, του γνωστού Super Bowl ήταν κάτι παραπάνω από μεγάλο!

Και έκλεισε με τον καλύτερο, τον πιο εντυπωσιακό και πιο… αεράτο τρόπο: με τον μοναδικό τρόπο της Λέιντι Γκάγκα, η οποία εμφανίστηκε στην οροφή του NRG Stadium στο Χιούστον από αέρος!

Η ποπ σταρ συνοδευόμενη από 300 drones, κρεμασμένη από σύρματα και φορώντας ένα ασημί κορμάκι με ασορτί μπότες ερμήνευσε τον -κατά πολλούς- εναλλακτικό εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, το America The Beautiful, έχοντας ως φόντο τα φώτα της πόλης.

Ακολούθησαν πολλές επιτυχίες της, όπως τα Just Dance, Poker Face, Bad Romance και Born This Way.

Φυσικά, στα 13 λεπτά της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να «καρφώσει» τον νέο πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς, όμως, να τον αναφέρει ονομαστικά.

«Ένα έθνος κάτω από ένα θεό, αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους», φώναξε, κάνοντας αναφορά στη διάσημη «δήλωση υποταγής» (pledge of allegiance) όπως είναι γνωστός στις ΗΠΑ ο όρκος στη σημαία.

Και για οσους απορούν και εντυπωσιάζονται με όλα αυτά; Κακώς, γιατί η Λέιντι Μάνστερ είχε προειδοποιήσει πως αυτό δεν θα ήταν ένα συνηθισμένο σόου…

Δείτε το βίντεο!