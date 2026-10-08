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Σόφη Παππά: Η Στιχουργός Του «Τρένου» Για Βίσση - Καρβέλα - Video

Η τοποθέτηση της στιχουργού του «Τρένου» για την κόντρα Βίσση - Καρβέλα

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026
08.10.26, 13:22
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Tags:

ΣΟΦΗ ΠΑΠΠΑ ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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Σόφη Παππά
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