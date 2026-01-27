VIDEO

MasterChef: Πώς Τα Πήγε Ο Αλέξανδρος Στη Δοκιμασία; - Video

Το σχόλιο του κριτή για το πιάτο του Αλέξανδρου

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
26.01.26, 23:29
Media

Tags:

MASTERCHEF ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ MASTERCHEF 10
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Cash or Trash
27.01.26, 00:01
Media
Cash or Trash: Ο Γιάννης Έχασε Το Στοίχημα
MasterChef
26.01.26, 23:01
Media
MasterChef: Πώς Τα Πήγε Ο Αλέξανδρος Στη Δοκιμασία;
MasterChef
26.01.26, 23:01
Media
MasterChef: Το Πιάτο Του Κωνσταντίνου Γ.
MasterChef
26.01.26, 22:01
Media
MasterChef: Κοντιζάς - Κουτσόπουλος Σε Νέο Γύρο
MasterChef
26.01.26, 21:01
Media
MasterChef: Οι Διαγωνιζόμενοι Μπαίνουν Στη Νέα Κουζίνα
Βίκυ Χατζηβασιλείου
26.01.26, 10:01
Media
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Τι Είπε Για Τις Εκπομπές Που «Κόβονται»
Διαθήκη Καίτης Γκρέυ: Κόντρα Μεταξύ Του Γιου Και Του Εγγονού Της
23.01.26, 15:01
Media
Διαθήκη Καίτης Γκρέυ: Κόντρα Μεταξύ Του Γιου Και Του Εγγονού
J2US
23.01.26, 12:01
Media
Βισκαδουράκης - Καραβοκύρη: Σε Συζητήσεις Για Το J2US
Κώστας Φραγκολιάς
23.01.26, 11:01
Media
Κώστας Φραγκολιάς: Το Σχόλιο Για Την Ελένη Τσολάκη
MasterChef
22.01.26, 22:01
Media
MasterChef: Η Παρατήρηση Που Έκανε Ο Κοντιζάς Στον Νίκο
MasterChef: Ο Μιχάλης «έτρεμε» μη βρει κόκαλο ο Κοντιζάς
22.01.26, 21:01
Media
MasterChef: Ο Μιχάλης «Έτρεμε» Μη Βρει Κόκαλο Ο Κοντιζάς
Ελένη Χατζίδου
22.01.26, 14:01
Media
Ελένη Χατζίδου: Η Αποκάλυψη Για Τη Διασκευή Του «Τέλεια»
Γιάννης Μπέζος
22.01.26, 14:01
Media
Γιάννης Μπέζος: Αποθέωσε «Τα Φαντάσματα»
MasterChef
21.01.26, 23:01
Media
MasterChef: Η Επική Ατάκα Του Κωνσταντίνου Στους Κριτές!
MasterChef: Απογοητευμένος ο Αλέξανδρος
21.01.26, 23:01
Media
MasterChef: Απογοητευμένος ο Αλέξανδρος
MasterChef
21.01.26, 22:01
Media
MasterChef: Πέρασε Ο Βασίλης Που Έχει Γράψει Βιβλίο;
MasterChef
21.01.26, 22:01
Media
MasterChef: Ο Λαρισαίος Χρήστος Και Το Steak Κουνουπιδιού!
MasterChef: Η ζωή τον οδήγησε στη μαγειρική - Πήρε τα «ναι»;
21.01.26, 22:01
Media
MasterChef: Η Ζωή Τον Οδήγησε Στη Μαγειρική - Πήρε Τα «Ναι»;
MasterChef: Πώς Σχολίασε Ο Ιωαννίδης Το Ριζότο Της Ιωάννας;
21.01.26, 21:01
Media
MasterChef: Πώς Σχολίασε Ο Ιωαννίδης Το Ριζότο Της Ιωάννας;
Αντώνης Μυριαγκός
21.01.26, 15:01
Media
Αντώνης Μυριαγκός: Όσα Είπε Για Τον Καποδίστρια
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top