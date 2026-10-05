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Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ Ζητά Δίωξη Γιατρών Για Ψευδείς Δηλώσεις - Video

Δήλωναν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ως οζονοθεραπείας

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026
05.10.26, 13:23
Ελλαδα

Tags:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΣΑ
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Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ Ζητά Δίωξη Γιατρών Για Ψευδείς Δηλώσεις
05.10.26, 13:10
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Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ Ζητά Δίωξη Γιατρών Για Ψευδείς Δηλώσεις
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Big Forum 2026
02.10.26, 23:10
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