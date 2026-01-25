VIDEO

Άλιμος: Άγρια Επίθεση Σε 13χρονο Από Ομάδα 10 Ανηλίκων - Video

Το παιδί νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Παίδων

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
24.01.26, 23:07
Ελλαδα

Tags:

ΑΛΙΜΟΣ 13ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Μίνα Βαλυράκη
24.01.26, 23:01
Ελλαδα
Σήφης Βαλυράκης: Πλήθος Κόσμου Στην Εκδήλωση Μνήμης Του
Άλιμος
24.01.26, 23:01
Ελλαδα
Άλιμος: Άγρια Επίθεση Σε 13χρονο Από Ομάδα 10 Ανηλίκων
Kορυδαλλός: Φαρμακοποιός Έβαλε Τις Φωνές Και Έδιωξε Ληστή
23.01.26, 22:01
Ελλαδα
Kορυδαλλός: Φαρμακοποιός Έβαλε Τις Φωνές Και Έδιωξε Ληστή
Βίντεο Με Λύκους Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
23.01.26, 22:01
Ελλαδα
Βίντεο Με Λύκους Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Λάρισα: Αποχώρησαν Τα Τρακτέρ Από Τα Μπλόκα
23.01.26, 16:01
Ελλαδα
Λάρισα: Αποχώρησαν Τα Τρακτέρ Από Τα Μπλόκα
Νέα Μήνυση Του Αστυνομικού Στην Πρώην Σύντροφό Του & Αστυνομικό
23.01.26, 15:01
Ελλαδα
Νέα Μήνυση Του Αστυνομικού Στην Πρώην Σύντροφό Του
Εξαφάνιση Τσικόπουλου: Σύλληψη Για Διασπορά Ψευδών Ειδήσεων
23.01.26, 15:01
Ελλαδα
Εξαφάνιση Τσικόπουλου: Σύλληψη Για Διασπορά Ψευδών Ειδήσεων
Φορτήγατζήδες Έδειρα Οδηγό Απορριμματοφόρου
23.01.26, 14:01
Ελλαδα
Φορτήγατζήδες Έδειρα Οδηγό Απορριμματοφόρου
Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη-Θα προβληθεί το επίμαχο βίντεο
23.01.26, 14:01
Ελλαδα
Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη-Θα προβληθεί το επίμαχο βίντεο
«Τσουνάμι» Καταγγελιών Από Πολίτες Κατά Του ΔΕΔΔΗΕ
22.01.26, 15:01
Ελλαδα
«Τσουνάμι» Καταγγελιών Από Πολίτες Κατά Του ΔΕΔΔΗΕ
Σέρρες: Τι Λέει Η Μητέρα Του 16χρονου Για Το Ξύλο Στη Φυλακή
22.01.26, 14:01
Ελλαδα
Σέρρες: Τι Λέει Η Μητέρα Του 16χρονου Για Το Ξύλο Στη Φυλακή
Κακοκαιρία: Ζημιές Από Τους Θυελλώδεις Ανέμους
21.01.26, 22:01
Ελλαδα
Κακοκαιρία: Ζημιές Από Τους Θυελλώδεις Ανέμους
Η Κακοκαιρία Έφερε Χιόνια Σε Πολλές Περιοχές Της Ελλάδας
21.01.26, 22:01
Ελλαδα
Η Κακοκαιρία Έφερε Χιόνια Σε Πολλές Περιοχές Της Ελλάδας
Ρευματοκλοπή: Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
20.01.26, 21:01
Ελλαδα
Ρευματοκλοπή: Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
Στέφανος Παπαδόπουλος
20.01.26, 15:01
Ελλαδα
Στέφανος Παπαδόπουλος: Για 2η Φορά Στις Δικαστικές Αρχές
Εξαφάνιση Λόρα: Το Άγνωστο Δρομολόγιο Με Ταξί Στην Ομόνοια
20.01.26, 14:01
Ελλαδα
Εξαφάνιση Λόρα: Το Άγνωστο Δρομολόγιο Με Ταξί Στην Ομόνοια
σπείρα των ληστών
20.01.26, 10:01
Ελλαδα
Σπείρα Ληστών: Ελεύθερο Με Όρους Το 33χρονο Μοντέλο
Σχολή Ευελπίδων
19.01.26, 21:01
Ελλαδα
Σχολή Ευελπίδων: Εκπαίδευση Με Κύρος Και Προοπτικές
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
19.01.26, 21:01
Ελλαδα
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Μαζωνάκης: Την Πέμπτη Στην Ανακρίτρια Ο Στέφανος Παπαδόπουλος
19.01.26, 15:01
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Την Πέμπτη Στην Ανακρίτρια Ο Στέφανος Παπαδόπουλο
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top