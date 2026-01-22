Ειδήσεις
Η Κακοκαιρία Έφερε Χιόνια Σε Πολλές Περιοχές Της Ελλάδας - Video
Πού είδαν... άσπρη μέρα!
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
21.01.26, 22:34
Ελλαδα
Tags:
ΚΑΙΡΟΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
ΧΙΟΝΙΑ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
