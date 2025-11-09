VIDEO

Βορίζια: Με Παιδοψυχολόγους Ανοίγουν Τα Σχολεία - Video

Επιστροφή στην καθημερινότητα για τους μαθητές

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
09.11.25, 22:18
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR

Tags:

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR ΒΟΡΙΖΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Γλυφάδα: «Να Πληρώσουν Αυτοί Που Τον Άφηναν Έξω»
09.11.25, 23:11
Ελλαδα
Γλυφάδα: «Να Πληρώσουν Αυτοί Που Τον Άφηναν Έξω»
Βορίζια: Με Παιδοψυχολόγους Ανοίγουν Τα Σχολεία
09.11.25, 22:11
Ελλαδα
Βορίζια: Με Παιδοψυχολόγους Ανοίγουν Τα Σχολεία
Με Αστυνόμευση Το Μνημόσυνο Του Φανούρη Καργάκη
09.11.25, 21:11
Ελλαδα
Με Αστυνόμευση Το Μνημόσυνο Του Φανούρη Καργάκη
Ενέδρα Σε Κοσμηματοπώλη Στη Ρόδο: «Έφαγα Πολύ Ξύλο»
08.11.25, 23:11
Ελλαδα
Ενέδρα Σε Κοσμηματοπώλη Στη Ρόδο: «Έφαγα Πολύ Ξύλο»
Άνω Λιόσια: Κινηματογραφική Επιχείρηση Της ΕΛΑΣ Για Ναρκωτικά
08.11.25, 23:11
Ελλαδα
Άνω Λιόσια:Κινηματογραφική Επιχείρηση Της ΕΛΑΣ Για Ναρκωτικά
Λύτρας Για Βορίζια: «Μάρτυρες Έχουν Δει Τη Δολοφονία»
08.11.25, 22:11
Ελλαδα
Λύτρας Για Βορίζια: «Μάρτυρες Έχουν Δει Τη Δολοφονία»
Βορίζια: Γυναίκες-Ανήλικοι Καθάρισαν Τη Σκηνή Του Εγκλήματος
08.11.25, 21:11
Ελλαδα
Βορίζια: Γυναίκες-Ανήλικοι Καθάρισαν Τη Σκηνή Του Εγκλήματος
Αστυνομικός Είπε «Πάτα Το!» Σε Οδηγό McLaren
07.11.25, 23:11
Ελλαδα
Αστυνομικός Είπε «Πάτα Το!» Σε Οδηγό McLaren
Έλεγχοι Της Αστυνομίας Στα Βορίζια - Έρευνες Σε Σπίτια
07.11.25, 21:11
Ελλαδα
Έλεγχοι Της Αστυνομίας Στα Βορίζια - Έρευνες Σε Σπίτια
Στράτος Τζώρτζογλου
07.11.25, 17:11
Ελλαδα
Στράτος Τζώρτζογλου: Μιλά Για Όλα Στις «Αλήθειες Με Τη Ζήνα»
Βορίζια
07.11.25, 00:11
Ελλαδα
Βορίζια: Άσβεστο Το Μίσος Μεταξύ Των Δύο Οικογενειών
Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν Σοβάδες Στα Κεφάλια Μαθητών
06.11.25, 23:11
Ελλαδα
Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν Σοβάδες Στα Κεφάλια Μαθητών
Βορίζια: Τι Λέει Η Μητέρα Του Καργάκη Για Τον Σασμό
06.11.25, 15:11
Ελλαδα
Βορίζια: Τι Λέει Η Μητέρα Του Καργάκη Για Τον Σασμό
Φοινικούντα: Έρχονται Εξελίξεις - Μίλησαν Οι Επισυνδέσεις
06.11.25, 14:11
Ελλαδα
Φοινικούντα: Έρχονται Εξελίξεις - Μίλησαν Οι Επισυνδέσεις
Λυγγερίδης: Συγκλόνισαν Οι Γονείς Του Στη Δίκη
06.11.25, 14:11
Ελλαδα
Λυγγερίδης: Συγκλόνισαν Οι Γονείς Του Στη Δίκη
Βορίζια: Πριν Το Μακελειό Μάθαιναν Στα Παιδιά Να Στοχεύουν
05.11.25, 20:11
Ελλαδα
Βορίζια: Πριν Το Μακελειό Μάθαιναν Στα Παιδιά Να Στοχεύουν
Βορίζια: Δεν Τον Θέλω Τον Σασμό
05.11.25, 16:11
Ελλαδα
Βορίζια: Δεν Τον Θέλω Τον Σασμό
Σαλαμίνα: Κάτι Πήγε Στραβά Και Τη Σκότωσαν
05.11.25, 14:11
Ελλαδα
Σαλαμίνα: Κάτι Πήγε Στραβά Και Τη Σκότωσαν
Βίντεο: Πώς Αδειάζουν Αυτοκίνητα Μέσα Σε Λίγα Δευτερόλεπτα
04.11.25, 22:11
Ελλαδα
Βίντεο: Πώς Αδειάζουν Αυτοκίνητα Μέσα Σε Λίγα Δευτερόλεπτα
Βορίζια: Κοινός Συγγενής Λέει Πώς Ξεκίνησε Η Βεντέτα
04.11.25, 15:11
Ελλαδα
Βορίζια: Κοινός Συγγενής Λέει Πώς Ξεκίνησε Η Βεντέτα
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top