Αύξηση άνω του 8% είδαν φέτος περισσότεροι από τους μισούς κατόχους ασφαλίστρων Υγείας, σύμφωνα με τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η επεξεργασία των στοιχείων από τις ασφαλιστικές εταιρείες έδειξε ότι η μέση αύξηση βάσει αριθμού ασφαλισμένων διαμορφώνεται σε 7,49%, ενώ η μέση αύξηση βάσει αξίας καθαρών ασφαλίστρων ανέρχεται σε 8,20%. Το 56,13% των ασφαλισμένων εμφανίζει αύξηση άνω του 8%.

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