Πάνω από τον πληθωρισμό οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας

Ξεπέρασαν το 8% για το 56% των ασφαλισμένων

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Χωρίς τέλος οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από το 56% των κατόχων ασφαλίστρων Υγείας είδαν αύξηση άνω του 8%.
  • Η μέση αύξηση των ασφαλίστρων Υγείας είναι 7,49% βάσει αριθμού ασφαλισμένων.
  • Η μέση αύξηση βάσει αξίας καθαρών ασφαλίστρων φτάνει το 8,20%.
  • Οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας υπερβαίνουν τον πληθωρισμό σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς.

Αύξηση άνω του 8% είδαν φέτος περισσότεροι από τους μισούς κατόχους ασφαλίστρων Υγείας, σύμφωνα με τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η επεξεργασία των στοιχείων από τις ασφαλιστικές εταιρείες έδειξε ότι η μέση αύξηση βάσει αριθμού ασφαλισμένων διαμορφώνεται σε 7,49%, ενώ η μέση αύξηση βάσει αξίας καθαρών ασφαλίστρων ανέρχεται σε 8,20%. Το 56,13% των ασφαλισμένων εμφανίζει αύξηση άνω του 8%.

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