Είσαι single; Γιόρτασέ το!

11η Νοεμβρίου... η μέρα των singles. Πηγαίνοντας κόντρα στις κοινωνικές επιταγές που τους θέλουν λιγότερο ευτυχισμένους, ελεύθεροι και.. ωραίοι έχουν πολλούς λόγους για να γιορτάσουν.

1)Οι singles διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο “Journal of Social and Personal Relationship”, όσοι είναι ελεύθεροι διαθέτουν περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυξάνοντας τις κοινωνικές τους συναναστροφές. Επίσης, σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο R.Zarrabi, πολλοί singles επιλέγουν να περάσουν περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο με τους φίλους τους.

2)Οι αδέσμευτοι τείνουν να είναι πιο υγιείς

Σε αντίθεση με τους παντρεμένους, όσοι δεν έχουν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας τείνουν να αθλούνται περισσότερο. Έρευνα που διεξήχθη σε 13.000 άτομα και των δύο φύλων, έδειξε ότι οι ανύπαντροι γυμνάζονται πιο συστηματικά. Πιο συγκεκριμένα, οι singles γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες για παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα και το αλκοόλ (“Journal of Women and Health”,2017). Όσον αφορά τους άντρες, οι ελεύθεροι έχουν λιγότερες πιθανότητες για καρδιακά προβλήματα (“Journal of Marriage and Family”).

3)Αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα για τους εργένηδες.

Βάσει δεδομένων από έρευνες που διεξήχθησαν την χρονική περίοδο 1989-2014 σε 26.000 άτομα, οι singles κάνουν πιο συχνά σεξ.

4)Μεγαλύτερη αυτογνωσία

Έχοντας περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους, όταν βρίσκονται μόνοι, οι εργένηδες επενδύουν στο να εξερευνήσουν τις επιθυμίες τους, τα χόμπι και τις δραστηριότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, αποφασίζουν μόνο για τον εαυτό τους, εστιάζουν στις βαθύτερες πτυχές του εαυτού τους, θέτουν προσωπικούς στόχους αποσκοπώντας στην αυτό-ολοκλήρωση.

5)Λιγότερες Τύψεις

‘Ένας μη δεσμευμένος άνθρωπος μπορεί πιο ευκολά να εστιάσει στις δίκες του επιθυμίες, ξεκαθαρίζοντας τις αξίες του. Έχοντας επίγνωση των αναγκών και των αξιών του, ο single δεν μπαίνει στην διαδικασία να απολογηθεί σε κανέναν για τις επιλογές και τις αποφάσεις του.

Έχοντας αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τον εαυτό τους, οι αδέσμευτοι έχουν πολλούς λόγους για να είναι ευτυχισμένοι αποδεικνύοντας στην κοινωνία και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις ότι σημασία έχει η προσωπική ευτυχία και η προσωπική ολοκλήρωση.