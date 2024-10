Εντ Σίραν για Λίαμ Πέιν: «Κάθε ανάμνηση που έχω μαζί του είναι υπέροχη»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τον Λίαμ Πέιν που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, έκανε ο Εντ Σίραν.

Ο τραγουδιστής που συνυπέγραψε το πρώτο σόλο τραγούδι του Λίαμ Πέιν με τίτλο Strip That Down, έκανε μία ανάρτηση για τον φίλο του στο Instagram γράφοντας πως δε βρίσκει λόγια για να περιγράψει τη θλίψη του για τον θάνατό του, ενώ μοιράστηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Στη δημοσίευση έγραψε: «Δε βρίσκω λόγια. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του. Κάθε ανάμνηση που έχω μαζί του είναι υπέροχη. Μια πραγματικά συντριπτική κατάσταση. Να είστε ευγενικοί».

Δείτε την ανάρτηση του Εντ Σίραν

Ο Σίραν είχε στενή σχέση με τον Λίαμ Πέιν και τα υπόλοιπα μέλη των One Direction, καθώς είχε γράψει τέσσερα τραγούδια τους, συμπεριλαμβανομένου του Little Things το 2012. Πέντε χρόνια αργότερα, συνεργάστηκε μαζί του, βοηθώντας τον να γράψει το πρώτο σόλο κομμάτι του με τίτλο Strip That Down", το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως.

Ακούστε το τραγούδι του Λίαμ Πέιν, Strip That Down

Τότε, ο Λίαμ Πέιν είχε δηλώσει πόσο «ευλογημένος» αισθανόταν που ο Εντ Σίραν επέλεξε να συνεργαστεί μαζί του. Μιλώντας στο Radio 1, είχε πει: «Ειλικρινά, νιώθω τόσο ευλογημένος και τιμημένος που ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για μένα και απλά θέλω να τον ευχαριστήσω όσο δεν πάει».

