Παιδικό Πατρινό Καρναβάλι: Δείτε live την παρέλαση των μικρών!

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρναβάλια λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στην Πάτρα και έτσι μικροί και μεγάλοι την επισκέπτονται για να περάσουν καλά.

Το Καρναβάλι των Μικρών αποτελεί μια ξεχωριστή και σημαντική ενότητα του Πατρινού Καρναβαλιού ως συνέχεια και εξέλιξη του baby rally που πρωτοδιοργανώθηκε το 1968.

Εικόνες από το Πατρινό Καρναβάλι/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Το 2025 το Καρναβάλι των Μικρών χαρακτηρίζεται από σημαντικές καινοτομίες.

Η Παρέλαση των Μικρών αναμένεται να γίνει την γ Κυριακή 23/2 στις 11.00.

Πραγματοποιούνται 5 Καρναβαλουπόλεις, δυο θεματικές αφιερωμένες στη Μαριονέτα και το Παραμύθι, δυο Περιφερειακές σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς της πόλης (Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πατρών) και η Κεντρική Καρναβαλούπολη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων την παραμονή της μεγάλης Παρέλαση των Μικρών. Επίσης θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη παρέλαση στην Πάτρα/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Η Μεγάλη Παρέλαση

Την Κυριακή στις 2 Μαρτίου το πάρτι ξεκινάει από τις 14:00 με τη Ρούλα Κωστοπούλου και τη Μαίρη Χάσκαρη Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στο καρναβάλι, μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω live streaming από το Carnival Patras Tv.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη μεγάλη παρέλαση.

Και πριν όμως από το τριήμερο οι επισκέπτες της Πάτρας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εικαστικά εργαστήρια, πάρτι και παιχνίδια.

Όλοι οι Πατρινοί γίνονται μία τεράστια παρέα/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Αναλυτικά

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

11:00 Παρέλαση Καρναβαλιού των Μικρών (αφετηρία: πλατεία Ομονοίας, διαδρομή: Γούναρη-Κορίνθου-περιμετρικά πλατείας Γεωργίου-Κορίνθου, κατάληξη: Κορίνθου & Κολοκοτρώνη)

60ο Παιχνίδι Κ.Θ. Εύρεση 60ου Κρυμμένου Θησαυρού

19:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ Πάρτι Λήξης 60ου Παιχνιδιού Κ.Θ.

20:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ «Το αυγό και ο τοίχος» από το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων Πολυφωνικής. Κοινωνική επιθεώρηση. Ο κωμικός λόγος, η σάτιρα, ο αναχρονισμός, η κοινωνική επικαιρότητα, η ζωντανή μουσική συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Δραματοποίηση-διασκευή κειμένων-μονολόγων, διδασκαλία, σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου

19:00 ΝΟΤΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Περιφερειακή παρέλαση στα Ζαρουχλέικα με τίτλο «Οι μασκαράδες με τα τεντζερέδια τους»

19:30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ Οι Σύλλογοι των εν Πάτραις Επτανησίων παρουσιάζουν «Καρναβάλι & Επτάνησα».

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου

19:00 ΑΡΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Περιφερειακή παρέλαση στην Αγυιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς – Τερψιθέας με τίτλο «Αγυιά-τρευτοι»

19:00 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Παρέλαση αρμάτων

19:30 ΣΚΑΛΕΣ της Τριών Ναυάρχων ΟΡΝΙΘΟΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ από τις «ΣΦήγΚΕΣ». Παράσταση σε συνεργασία με την Σχολή Μ.Α School of Performing Arts.

Σάββατο 1 Μαρτίου

12:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ PRE PARADE OPEN DJ PARTY

12:00 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Σοκολατοπόλεμος από τους Σοκολατορίχτες. Παρέλαση οχημάτων με σοκολατορίψεις

18:00 ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Νυχτερινή ποδαράτη.

Κυριακή 2 Μαρτίου

14:00 ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Μεγάλη Παρέλαση Πατρινού Καρναβαλιού 2025

21:00 ΜΩΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τελετή Λήξης Πατρινού Καρναβαλιού 2025 – Καύση Καρνάβαλου

21:30 Συναυλία: Above Suspicion Band

Live Show by Playmen and Clavdia

Djs Set by Dj Gogos & Saradis



