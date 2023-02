Ή Άννα Βίσση φωτογραφήθηκε με το ζευγάρι της χρονιάς!

Δείτε σχετικό βίντεο από την εκπομπή MEGA Καλημέρα

Το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι των τελευταίων ημερών, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Άννα Βίσση, με τον viral ερωτά τους να συνεχίζει να μας απασχολεί!

Ο λόγος για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη που επέλεξαν για την έξοδό τους το κέντρο όπου εμφανίζεται η «Απόλυτη». Ως γνωστόν, πλέον οι δύο σταρ του πενταγράμμου έχουν άριστες σχέσεις και μάλιστα μοιράστηκαν τη σκηνή τραγουδώντας πολλές επιτυχίες τους.

Άννα Βίσση & Δέσποινα Βανδή πιο φίλες από ποτέ στο Hotel Eρμού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Δέσποινα Βανδή πέρασε ένα από τα ωραιότερα βράδια της ζωής της, όπως ενημέρωσε και τους followers της φίλους με μια ανάρτηση που έκανε.

Δημοσίευσε φωτογραφίες δικές της με την Άννα Βίσση αλλά και με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «She is a super star! The one and only! Περάσαμε μια τέλεια βραδιά! Love you sooooooo!!!».

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Δέσποινα ανέβηκε στην πίστα και στην αγκαλιά της Άννας ερμήνευσε τη γνωστή επιτυχία της Ένα τσιγάρο διαδρομή, αφιερώνοντάς την στον αγαπημένο της. Μάλιστα, οι δύο τραγουδίστριες θέλοντας να διακωμωδήσουν το viral ζεϊμπέκικο του Μπισμπίκη των προηγουμένων ημερών έκαναν αναπαράσταση, ξεσηκώνοντας τους θαμώνες!

