Βανδή - Βίσση: Θα συναντηθούν για πρώτη φορά στη σκηνή του J2US;

Την πιο πολυαναμενόμενη συνάντηση της ελληνικής showbiz φαίνεται πώς ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης για τον τελικό του Just the 2 of us που θα γίνει στις 26 Δεκεμβρίου!

Σύμφωνα με όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day καλεσμένη στον τελικό πρόκειται να είναι η Άννα Βίσση.

Δέσποινα Βανδή

Άννα Βίσση

Έτσι για πρώτη φορά η τραγουδίστρια θα συναντήσει τη Δέσποινα Βανδή με την οποία φημολογείται ότι είναι σε κόντρα εδώ και δυο δεκαετίες.

Μάλιστα, την ώρα της παρουσίασης του θέματος η Σταματίνα Τσιμτσιλή έλαβε ένα μήνυμα που επιβεβαίωση την είδηση.



Δείτε όλες τις lifestyle ειδήσεις