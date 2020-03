Η Κατερίνα Παπουτσάκη θηλάζει τον γιο της και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας

🔸🔸Μένουμε σπίτι.🔸🔸 Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί, ενωμένοι, υπεύθυνοι,ψύχραιμοι και αισιόδοξοι αλλά όχι ελαφρομυαλοι.. Όλοι μας έχουμε κάτι να μάθουμε μέσα από αυτήν την πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Είναι βέβαιο ότι μια γείωση τη χρειαζόμασταν.. Ας το δούμε σαν μια ευκαιρία αυτόβελτίωσης και ενδοσκοπισης.. Ας το πάμε μέρα τη μέρα. Ας δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, προστατευοντας και εμας και τα παιδιά μας και τους ανθρωπους που μας χρειάζονται. Χωρίς πανικό. Με θάρρος και ΑΓΑΠΗ.🙏 #μένουμε_σπίτι #μαζιθατακαταφέρουμε #staystrong #stayhome #staysafe #breastfeedingmybaby #littlepikou

A post shared by Katerina Papoutsaki (@katerina_papoutsaki) on Mar 19, 2020 at 7:01am PDT