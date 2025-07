Νέα Υόρκη: Εργαζόμενοι έφραξαν με καναπέδες τις πόρτες για να γλιτώσουν

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν, όπου εισέβαλε ο 27χρονος Σέιν Ντέβον Ταμούρα με ένα μακρύκαννο τουφέκι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους. Ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Χαρακτηριστικές είναι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media και δείχνουν υπαλλήλους σε εταιρείες που στεγάζονται στον ουρανοξύστη να έχουν ταμπουρωθεί στα γραφεία τους και να έχουν φράξει τις πόρτες με καναπέδες και ντουλάπες για να μη μπορέσει να εισβάλει ο ένοπλος.

This is how the employees in the Blackstone building barricaded themselves inside their offices while the shooter was active. pic.twitter.com/M7pMyWP9zJ — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) July 29, 2025

Πανικόβλητοι από τον διαπεραστικό ήχο των πυροβολισμών που ακούγονταν από τους διαδρόμους, άρχισαν να διαλύουν ακόμα και τα γραφεία για να ενισχύσουν το αυτοσχέδιο οχυρό που είχαν φτιάξει.

BREAKING: Photo from inside the Blackstone office pic.twitter.com/8DeVVbX5CD — Exec Sum (@exec_sum) July 29, 2025

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο Ταμούρα έδρασε μόνος του, όμως ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο της επίθεσης.

Νέα Υόρκη: Ο δράστης είχε ψυχιατρικό ιστορικό

Ο 27χρονος διέσχισε τις τελευταίες μέρες όλη τη χώρα από το Λας Βέγκας κι έφτασε στη Νέα Υόρκη, σκορπώντας τον θάνατο και τον πανικό.

Κάμερες κυκλοφορίας έχουν καταγράψει το αυτοκίνητό του από το Σάββατο να διασχίζει τη Νεμπράσκα, την Αϊόβα και το Νιου Τζέρσεϊ. Όταν έφτασε στο Μανχάταν πάρκαρε δίπλα στον ουρανοξύστη, μπήκε μέσα με το μακρύκαννο τουφέκι που κρατούσε και άρχισε να πυροβολεί.

If alleged shooter in Midtown Manhattan tower wasn't American, I'll give 100$ to everyone who likes this tweet. pic.twitter.com/ukKUPmkojP — blesha (@blesha_bs) July 28, 2025

Στο αυτοκίνητό του οι αστυνομικοί βρήκαν συνταγογραφούμενα φάρμακα, μια θήκη για τουφέκι, γεμιστήρες με πυρομαχικά κι ένα γεμάτο περίστροφο.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο Μανχάτα εκτιμάται ότι έδρασε μόνος του - AP Images

Σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις ο 27χρονος είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό γιατί πήγε στο συγκεκριμένο κτίριο κι ανέβηκε στο γραφείο της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Rudin Management που βρίσκεται στον 33ο όροφο.

Here is the Manhattan shooter from 9 years ago:



Shane Devon Tamura, 27, was identified as the shooter who stormed an office building in Midtown Manhattan and opened fire, killing one police officer and at least four civilians before turning the gun on himself inside the… pic.twitter.com/xBcIRiylTq — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 29, 2025

Συμμαθητής του δήλωσε ότι πριν από μία δεκαετία, ο 27χρονος θεωρούνταν πολλά υποσχόμενος αθλητής, αλλά στην πορεία διέψευσε τις προσδοκίες. Το 2015 έπαιζε ποδόσφαιρο στο Grenada Hills Charter School στην πόλη του Λος Άντζελες, αφού μεταγράφηκε από ένα σχολείο στη Σάντα Κλαρίτα, ενώ ήταν «ο κλόουν της τάξης».

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με πυροβολισμούς στο Μανχάταν - AP Images

«Είχε τόση ενέργεια, όλα όσα έλεγε ήταν αστεία. Ποτέ δεν θα σκεφτόσουν να συνδέσεις τη βία με το πρόσωπό του», είπε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι του έλεγαν πόσο σπουδαίος ήταν. Ήταν το γρηγορότερο παιδί που είχα γνωρίσει ποτέ».

🚨 BREAKING: Mass Shooting in Midtown Manhattan



An armed gunman, identified as 27-year-old Shane D. Tamura of Las Vegas, opened fire inside the Blackstone/NFL HQ building on East 52nd Street, NYC.



▶️ Victims:

— 1 NYPD officer, now confirmed dead

— 2 civilians shot, 1 in… pic.twitter.com/ZhEMQblSEB — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) July 29, 2025

Νέα Υόρκη: Βρέθηκε σημείωμα στην τσέμπη του

Σύμφωνα με το CNN, έχει βρεθεί ένα σημείωμα στην τσέπη ρούχου που φορούσε ο δράστης. Σε αυτό φέρεται να εκφράζει παράπονα για τον τρόπο αντιμετώπισης μιας ασθένειας, η οποία αφορά κυρίως αθλητές του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ονομάζεται χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια. Ο ίδιος έλεγε ότι ίσως να έπασχε από αυτήν την ασθένεια, καθώς στο παρελθόν έπαιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο.

Το κτίριο στη Λεωφόρο Παρκ 345 στεγάζει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Blackstone, η KPMG καθώς και η NFL όπου ένας υπάλληλος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι κι ένας 36χρονος αστυνομικός πατέρας δύο παιδιών, που περίμενε με τη σύζυγό του το τρίτο τους παιδί.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στους πυροβολισμούς στο Μανχάταν - AP Images

«Έκανε το καλύτερο που μπορούσε όπως κάνουν όλοι οι αστυνομικοί», δήλωσε αξιωματούχος. «Έσωζε ζωές. Προστάτευε τους πολίτες της Νέας Υόρκης».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο