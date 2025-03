Τέλος η εκεχειρία στη Γάζα: 330 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε σήμερα το πρωί νεότερο απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς, στους εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ τη νύχτα, εύρους χωρίς προηγούμενο αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου.

Καταμετρήθηκαν «τουλάχιστον 220 νεκροί (...) στην πλειονότητά τους παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, διευκρινίζοντας πως 103 πτώματα διακομίστηκαν σε νεκροτομεία του νοσοκομείου της Χαν Γιούνις (νότια), άλλα 70 ανασύρθηκαν στην πόλη της Γάζας και τα υπόλοιπα 47 σε διάφορες κοινότητες του παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου.

Ο στρατηγός Μαχμούντ Αμπού Ουάτφα, επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών που σάρωσαν τη νύχτα τον θύλακο, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στη Γάζα. Ο στρατηγός Αμπού Ουάτφα, ως εκ του αξιώματός του επικεφαλής τόσο της αστυνομίας όσο και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας της Χαμάς στην εμπόλεμη περιοχή, σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δυο πηγές του AFP, η μια από τις οποίες εργάζεται στο υπουργείο που έμεινε ακέφαλο.

Πόνος και οργή για τα θύματα στη Γάζα / AP (Abdel Kareem Hana)

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν διαταγή στον στρατό να προχωρήσει σε «σθεναρή δράση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρώτου που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε «την επανειλημμένη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας» και την «απόρριψη όλων των προτάσεων που έλαβε από τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τους μεσολαβητές», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Απαρηγόρητοι συγγενείς θυμάτων στη Γάζα / AP (Abdel Kareem Hana)

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «τορπίλισε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ότι έβαλε τέλος «μονομερώς» στην ανακωχή. Έκρινε ακόμη πως ο κ. Νετανιάχου χρησιμοποιεί την επανέναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σαν πολιτικό «σωσίβιο».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του αποφάσισαν να τορπιλίσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εκθέτοντας τους αιχμαλώτους στη Λωρίδα της Γάζας σε τύχη αβέβαιη», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι είχε υπάρξει διαβούλευση της ισραηλινής κυβέρνησης με αυτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τους σημερινούς βομβαρδισμούς.

Μεταφορά πτωμάτων στη Γάζα / AP (Mohammad Jahjouh)

Σε οπτικό υλικό του AFP διακρίνονται τραυματίες που μεταφέρονται εσπευσμένα με φορεία στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, οι σημερινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο την πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς και η επιχείρηση για να εξαλειφθεί θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

Τα «προληπτικά» πλήγματα είχαν στόχο «στρατιωτικούς διοικητές μεσαίων βαθμών, μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, καθώς και τρομοκρατικές υποδομές» του παλαιστινιακού κινήματος, συνέχισε ο αξιωματούχος, κάνοντας λόγο για «δεκάδες» αεροπορικά πλήγματα.

Νεκροί Παλαιστίνιοι στο νοσοκομείο Σίφα / AP (Abdel Kareem Hana)

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ακολουθήσουν πέρα από τις αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο η Χαμάς «να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανεξοπλιστεί», είπε.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως δεν θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία στους τομείς του Ισραήλ που γειτονεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς στην ανακοίνωσή της κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει εσπευσμένα και να αναγκάσει το Ισραήλ να «σταματήσει την επίθεση» και να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

