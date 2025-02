Σοκ για τους «σκελετωμένους» ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς

Το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να δώσουν μία στημένη συνέντευξη από τους ενόπλους της Χαμάς, πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα εξωραΐσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα» ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Absolute monsters! Look how Hamas tortured and starved these poor hostages, all the while the Red Cross @ICRC and the UN did not lift a finger!



At least Or, Ohad and Eli will soon be home … pic.twitter.com/1MnwViUOAJ