Καπιτώλιο: Δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες για ένοπλο

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για «ένοπλο» σε κτίριο γραφείων της Γερουσίας.

Οι περισσότεροι γερουσιαστές απουσιάζουν λόγω θερινών διακοπών, αλλά υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε καφετέριες και τεχνικοί που εκτελούν εργασίες συντήρησης.



Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m