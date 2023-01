Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη έξω από εκκλησία, κατά τη διάρκεια κηδείας. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις γυναίκες και ένα 7χρονο παιδί.

Three women and girl, 7, hurt in shooting near London church funeral https://t.co/jQIp3IyKwT [RTRS]