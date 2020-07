Συναγερμός στην Ουκρανία: Ένοπλος κρατά ομήρους σε λεωφορείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία της πόλης Λουτσκ στη δυτική Ουκρανία, καθώς ένοπλος έχει καταλάβει λεωφορείο και κρατά ομήρους είκοσι ανθρώπους.

#BREAKING: Hostage situation being reported from Ukraine. An armed man is holding about 20 people hostage on a bus in northwestern Ukraine. Firing also reported. More details are awaited. pic.twitter.com/RmOQxRMiUE