Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Στρατιώτης σκότωσε 12 ανθρώπους - Κρατά ομήρους

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών από έναν στρατιώτη που άνοιξε πυρ σε κατάσταση αμόκ. Ο στρατιώτης κρατά ομήρους σε εμπορικό κέντρο της περιοχής Μουάνγκ, ενώ οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας ετοιμάζουν επιδρομή για να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο στρατιώτης σκότωσε πρώτα τον διοικητή του και δύο ακόμα στρατιώτες στην στρατιωτική βάση, όπου υπηρετούσε.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt