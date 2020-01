Φώτης Ντούλος: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Ο Φώτης Ντούλος, ο Ελληνοαμερικανός εκατομμυριούχος που κατηγορούνταν για την δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται πως αυτοκτόνησε, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο γκαράζ του σπιτιού του στο Φάρμινγκτον.

