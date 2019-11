Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε σχολείο-Υπάρχουν τραυματίες-Αναζητείται ύποπτος

Oι πρώτες εικόνες από το σημείο -βίντεο από Reuters

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε γυμνάσιο της νότιας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ενώ το σχολείο εκκενώνεται.

To Reuters κάνει λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους κοντά στο Saugus High School να μείνουν στα σπίτια τους. Αναζητείται ένας ύποπτος άνδρας που φορά μαύρα ρούχα.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

«Πυροβολισμοί στο Saugus High School. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Ύποπτος άνδρας ασιατικής καταγωγής με μαύρα ρούχα εθεάθη τελευταία στο σημείο. Αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληροφορίες» γράφει στο twitter το γραφείο του σερίφη.

«Ένοπλος στο Saugus HS. Αρκετοί τραυματίες. Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο» σημειώνεται σε άλλο tweet.

Shooter at Saugus HS. Several injured. LASD resources on site and searching for suspect. Will be locking down area schools. Advise residents to shelter in place and report any suspicious activity — Undersheriff Tim Murakami (@LASDMurakami) November 14, 2019

Οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να κλειδωθούν στα σπίτια τους ή να καλέσουν το 911 αν δουν τον ύποπτο μαυροφορεμένο άνδρα.

If you live in neighborhood s anywhere near Saugus High, PLEASE LOCK DOORS and stay inside. If you see suspect, male dark clothing, in backyards, etc. CALL 911 — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

Σημείο συνάντησης έχει οριστεί το Central Park, όπου οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα παιδιά τους.