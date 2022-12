«Κυκλώνας βόμβα»: Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ - Στους -45 βαθμούς ο υδράργυρος

Οι ΗΠΑ βυθίζονται στο ψύχος - Βίντεο από AP

Ο «κυκλώνας» βόμβα έχει ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνιση του στις ΗΠΑ και σε μέρος του Καναδά, που υποδέχονται τα Χριστούγεννα με πολικές θερμοκρασίες και καταιγίδες.

Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς πρόκειται για έναν κυκλώνα, μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα από την Αρκτική που προκαλεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τσουχτερό κρύο.

Life-threatening situation on I-25 between Wellington Colorado and Cheyenne Wyoming as a blinding whiteout grinds the interstate to a standstill in -30 to -40 windchills. If you are stuck in this absolutely do not turn your car off! Stay warm! @NWSCheyenne @NWSBoulder #cowx #wywx pic.twitter.com/SW98Vha8nB