ΝAVTEX του Πολεμικού Ναυτικού για ασκήσεις στην περιοχή του Καστελόριζου

Στην έκδοση NAVTEX που δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο προχώρησε η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού το βράδυ της Κυριακής.

Η NAVTEX ισχύει από αύριο Δευτέρα 26 Ιουλίου έως και τις 30 Ιουλίου με στόχο να διεξαχθούν από το Πολεμικό Ναυτικό ασκήσεις με πυρά.

Σύμφωνα με τη NAVTEX, τη σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, απαγορεύεται στους ναυτιλλομένους η διέλευση από τη δεσμευμένη περιοχή.

Η NAVTEX που εξέδωσε το Πολεμικό Ναυτικό

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36-03,35B 029-35,32A

36-03,35B 029-33,56A

35-05,40B 029-36,03A

36-05,32B 029-33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS – PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

Η Τουρκία λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX απάντησε με δική της αντι-NAVTEX, αναφέροντας ότι «παραβιάζεται το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς του Καστελλόριζου».

Η τουρκική αντι-NAVTEX

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLANDIN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

